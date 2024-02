Vezi și

Produsele marcă proprie ar putea să dispară de pe rafturi, cel puțin asta își dorește ministerul Agriculturii. Spune ministrul Florin Barbu faptul că a constatat diferențe foarte mari de prețuri, între aceste produse marcă proprie și produse similare, dar care sunt vândute sub alte branduri. Spre exemplu, o cutie de lapte produs marcă proprie care are 1,5% grăsime costă într-un supermarket 4,4 lei, ei bine același sortiment de lapte dar vândut sub alt brand costă 5,10 lei.

Produsele marcă proprie ar putea să dispară de la raft

Consiliul Concurenței ar trebui să vină și să facă o analiză în acest sens, să spună dacă nu cumva vorbim despre o practică comercială incorectă, și apoi s-ar putea lua măsuri concrete și s-ar putea să dispară din magazine. Aceste produse marcă proprie au câștigat tot mai mult teren într-o perioadă cu inflație ridicată, clienții s-au orientat către astfel de produse pentru că sunt ceva mai ieftine.

