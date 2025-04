Sună, dar nu răspunde nimeni. Iar utilajele plătite NU au ajuns. E situația cu care se confruntă acest fermier din luna ianuarie, de când a plătit 44 de mii de euro către o firmă din Mureș.

"A zis că în 5 zile, 7 zile vine. Că nu are pe stoc la periş unde are firma , şi aduce din Olanda. Au trecut 3 luni de zile şi nu mai răspunde la telefon. A zis că oferă şi service. Şi no, deci mi s-a părut serios", spune Falub Gavril, fermier.

Tractorul cumpărat cu fonduri europene, prin programul "Tânărul Fermier", ar fi trebuit să ajungă înainte de campania de primăvară. Doar că 30 de zile - timpul în care trebuia făcută livrarea - s-au transformat în luni. În aceeași situație este și Dănuț, un alt fermier din Sălaj, care spera că primăvara îl va prinde cu un tractor nou în fermă și 2 accesorii pentru el. Accesoriile i-au fost livrate, dar tractorul ba.

"Sute de milioane se pierd în perioada asta. Ne-am întâlnit o dată cu dânsul, am fost de vreo două, trei ori pe costul nostru şi dânsul ne-a dus tot aşa cu minciuni, cu zăhărelul", spune un alt fermier.

Iar situaţia se repetă şi în cazul altor 6 fermieri. Banii au fost daţi, dar oamenii nu au primit tractoarele, aşa că nu au putut duce proiectele la final. Acum se tem că vor fi nevoiți să returneze sumele din propriul buzunar. De cealaltă parte, reprezentantul firmei din Mureș spune că va face livrarea în maxim 30 de zile. Iar tractoarele ar fi deja pe drum.

Specialiștii în drept spun că există câteva căi juridice pe care le poți urma pentru a fi protejat atunci când faci o plată prin bancă.

"Scrisoarea de garanţie bancară ar fi prima idee. Dă dreptul antreprenorului care oferă aceşti bani, în cazul acesta fermierii, să retragă banii în cazul în care apar astfel de probleme, direct de la bancă, şi banca va avea un raport cu firma care trebuie să livreze produsul respectiv", spune Ştefan Bălan, avocat.

Cea mai bună metodă pt a fi sigur că ceea ce cumperi e şi livrat este să alegi o firmă autorizată, căreia trecutul îi e uşor de aflat, iar recenziile sunt de la persoane reale. E bine să vorbeşti înainte cu cineva care le-a fost client, şi nu uita, de cele mai multe ori, un preţ mult prea mic decât celelalte de pe piaţă, e o ofertă mult prea bună pentru a fi reală.

Prin programul Tânărul Fermier, cei care desfășoară activități în agricultură pot primi finanțare de până la 70.000 euro pentru a-și cumpăra utilaje.

