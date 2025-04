Corespondenţă Observator din SUA. Taxele vamale de 10% au început să fie colectate. Cum se simte peste Ocean cutremurul financiar

Bursele din întreaga lume au închis cu pierderi de trilioane de dolari, după „Ziua Eliberării“ anunţată cu mare fast de preşedintele Donald Trump. Echipa Observator a mers la New York, locul în care cutremurul financiar s-a simţit deocamdată cel mai puternic.

"Suntem pe Wall Street. În spatele meu se afla cea mai mare Bursă de Valori din lume. Investitorii au pierdut aici peste 5000 de miliarde de dolari, după ce, în urmă cu două zile Donald Trump a impus tarife pentru aproape toate statele lumii. Este cea mai mare pierdere înregistată vreodată pe Wall Street în doar două zile de tranzacţionare", transmite corespondentul special al Observator, Andreea Milea.

Cei mai mulţi americani pe care i-am întâlnit sunt furioşi pe măsurile economice luate de preşedintele Donald Trump. "Foarte mulţi oameni cred că are un plan măreţ. El nu are nimic, nu are nici cea mai mică idee ce face! Nimic nu poate justifica asta". Cetăţenii de rând din New York se pregătesc pentru valul de scumpiri. Vămile au început să încaseze tariful de 10% impus de Casa Albă pentru zeci de ţări, inclusiv Marea Britanie şi Australia, de unde vin tone de alimente. "Noi deja avem inflaţie. Nu o să ne ajute cu lupta împotriva inflaţiei. Cred că ar fi mai bine să controlăm inflaţia, mai întâi, şi abia apoi să facem lucruri pentru muncitorii americani".

Greul vine însă de săptămâna viitoare. Tarifele de 20% impuse Uniunii Europene vor intra în vigoare. Bruxellesul are o estimare sumbră pentru americanul de rând - produse de pe raft în valoare totală de 380 de miliarde de euro vor fi mult mai scumpe. Centura de Rugină, aşa cum e numită zona statelor care au fost cândva nucleul industrial al Americii, va fi puternic lovită de furtuna economică.

China vrea să-l aducă în instanţă pe Donald Trump

"Economiştii spun că efectele taxelor vamale nu vor fi resimţite egal. Gospodăriile sărace cheltuiesc o mare parte din salarii pe alimente, nu pe servicii, şi au mai puţine economii", explică Cora Lewis, The Associated Press.

China vrea să-l aducă în instanţă pe Donald Trump la Organizaţia Mondială a Comerţului, pentru taxele vamale de 34 la sută impuse Beijingului. Până atunci, cele mai bogate state americane vor să negocieze separat cu liderii nemulţumiţi de decizia lui Donald Trump.

"Tarifele lui Donald Trump nu-i reprezintă pe toţi americanii. În numele a 40 de milioane de americani ce trăiesc în California, temelia economiei Statelor Unite. Am cerut administraţiei mele să caute noi oportunităţi ca să ne extindem comerţul şi să le reamintim statelor de pe glob că noi o să rămânem un partener de încredere", spune Gavin Newsom, guvernatorul statului California. Agenţia de evaluare economică Standard and Poor's Global vrea să revizuiască toate previziunile pentru ţările lumii. România este deja cotată cu o perspectivă negativă.

