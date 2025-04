Afacerea prin care Camelia şi Gabi au adus un colţ de Olanda în România. Turiştii vin de la sute de km pentru a se bucura de peisaje

Maria a venit de la peste 200 de kilometri pentru a vizita cea mai mare grădină de lalele din România, aflată în localitatea Pătroaia Deal din Dâmboviţa. "Am venit din județul Covasna din Baraolt. Am călătorit cinci ore, dimineața la ora 6 am pornit de acasă. Am venit să vedem că am auzit că sunt foarte frumoase. Mi-a făcut o plăcere, o liniște sufletească ca am văzut florile așa frumoase și mirosul".

Oamenii au venit din celelălt colţ al ţării cu autocarele în mica Olanda. "Au autobuz am venit, două autobuze din Covasna. 94 de persoane". Prima fermă de lalele olandeze este ideea de afacere a Cameliei şi a lui Gabi. Cei doi au fost cuceriţi de faimoasele câmpuri din Țările de Jos şi au vrut să se bucure şi alţi români de peisaj.

"Vizitând câmpurile din Olanda am zis de ce nu. Sunt mulţi care vor să meargă, dar nu au posibilitatea sau dacă au posibilitatea nu au timp. Utilajele pe care le folosesc cei din Olanda la plantat şi la recoltat le avem şi noi", a declarat Gabi Popa, organizator.

Mica Olandă din România

Este al doilea an în care grădina este deschisă publicului. Parcul de lalele s-a dublat între timp, are peste trei milioane de flori din peste 700 de soiuri diferite. Cine ajunge aici cu siguranţă pleacă cu multe fotografii în telefon. Florile sunt în toate culorile se-ntind cât vezi cu ochii. Sunt lalele plantate pe 70.000 de metri pătrați, iar asta însemnă cât zece terenuri de fotbal unul lângă altul.

Parcul are si o zonă de unde vizitatorii îşi pot culege și crea propriile buchete. Un fir de lalea costă 3 lei. "Tăierea florilor din zona de expoziție este strict interzisă, avem o zona destul de generoasă pentru flori de tăiat iar dacă se taie flori din expoziție acestea sunt confiscate și persoana respectivă va fi invitată afară din parc", spune Camelia, organizator.

În mijlocul câmpului, vizitatorii pot găsi şi tonete cu mâncare şi băutură. În weekend au loc şi concerte de pian. Grădina de lalele poate fi vizitată până pe 21 aprilie. Biletul costă 40 lei de lei. Copiii sub 8 ani au intrare gratuită.

