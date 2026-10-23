Cine sunt românii care vor scăpa de impozitul pe maşină. Proiect de lege, discutat în Parlament

Românii care deţin o singură maşină personală ar putea fi scutiţi de plata impozitului pentru acest vehicul. Cei care au mai multe automobile pe numele lor vor putea alege pentru care dintre maşini nu vrea să plătească impozit. Cel puţin asta prevede un proiect de lege discutat în Parlament la care au lucrat mai mulţi senatori şi deputaţi din diferite partide.

Proiect de lege, discutat în Parlament: cine sunt românii care vor scăpa de impozitul pe maşină - Shutterstock

Potrivit profit.ro, banii care sunt colectaţi de autorităţile locale din acest impozit pe maşină ar putea fi compensat de la bugetul de stat. Măsura prevăzută în acest proiect de lege nu se va aplica maşinilor înregistrate pe firmă sau altor categorii de vehicule în afara celor personale. De asemenea, scutirea de la această taxă nu atrage automat şi scutirea de la taxele legate de achiziţia unui nou vehicul, taxele pe combustibil sau taxele aferente dezvoltării infrastructurii.

Mai multe state europene nu au o asemenea taxă

Iniţiatorii proiectului şi-au susţinut cazul spunând că pentru multe familii din România deţinerea unui singur vehicul reprezintă singura opţiune pentru a merge la muncă, la şcoală, la spital sau alte instituţii ale statului, cu atât mai mult în zonele în care transportul în comun nu este dezvoltat ca în marile oraşe sau chiar lipseşte cu desăvârşire. Astfel, taxarea pentru deţinerea unui singur vehicul care asigură traiul de zi cu zi nu ar fi o măsură corectă.

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Proiectul de lege mai prevede că aplicarea scutirii se va realiza indiferent de norma de poluare în care e încadrat vehiculul. Deputaţii şi senatorii care au lucrat la acest proiect au mai precizat că mai multe state europene nu aplică o astfel de taxă pentru deţinerea unui singur autoturism.