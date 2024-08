Proiect USR: Zero taxe pentru primul contract de muncă, timp de doi ani

"Un start mai bun în viață. Zero taxe pentru primul salariu al tinerilor. Știu cât de greu este pentru tinerii din România să-și găsească un loc de muncă bine plătit. Am trecut prin asta la începutul carierei mele, am muncit pe rupte ca să pot să mă întrețin. Știu că prea mulți tineri, în fiecare an, cu zecile de mii, pleacă în străinătate pentru a-și construi un viitor mai bun. România trebuie să devină țara care le oferă tinerilor noștri șanse reale, aici, acasă", spune Elena Lasconi, președintele USR.

Uniunea a depus un proiect de lege care prevede zero taxe pentru primul contract de muncă, pentru o perioadă de doi ani pe cartea de muncă. La un salariu minim pe economie, de 3.700 de lei brut, fiecare angajat va rămâne cu 1.337 de lei în mână, în plus, după aplicarea legii.

Banii nu se vor mai duce la stat, ci în buzunarele tinerilor

Articolul continuă după reclamă

"Sau, altfel spus, dacă astăzi un tânăr câștigă, în mână, 2.363 de lei, ar putea câștiga mâine, dacă legea USR este votată, aproape 3.700 de lei. Asta înseamnă că elevii, studenții care lucrează part-time și absolvenții care se angajează pentru prima dată vor beneficia de mai mulți bani în buzunarele lor. În plus, măsura va reduce munca la negru. Eu îmi doresc să văd cât mai mulți tineri care rămân în România și își construiesc un viitor sigur și prosper aici. Sprijinirea lor trebuie să fie o prioritate pentru orice președinte de țară", a mai spus Lasconi.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ar trebui anulat pe viaţă permisul pentru şoferii care conduc băuţi? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰