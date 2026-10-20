Raiffeisen Bank a primit undă verde din partea Consiliului Concurenței pentru preluarea Garanti Bank, Motoractive IFN și Motoractive Multiservices, companie aflată în proprietatea Motoractive IFN. Autoritatea de concurență a anunțat marți că a aprobat operațiunea, potrivit Agerpres.

Raiffeisen Bank, undă verde pentru preluarea Garanti Bank. Alte două companii sunt vizate - Hepta

În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal.

Raiffeisen Bank SA, filială a Raiffeisen Bank International AG, furnizează o gamă largă de produse și servicii financiare destinate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. Garanti Bank SA face parte din Grupul Garanti BBVA România și oferă servicii bancare pentru clienții persoane fizice și juridice.

Motoractive IFN SA, parte a Grupului Garanti BBVA România, este o instituție financiară nebancară care furnizează, sub brandul Garanti BBVA Leasing, soluții de leasing financiar pentru vehicule, echipamente și bunuri imobiliare.

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Motoractive Multiservices SRL oferă servicii de administrare și management al flotelor, sub brandul Garanti BBVA Fleet Management.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorității de concurență, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.