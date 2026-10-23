Revoltă după ce o canapea second-hand a fost vândută cu peste 500 de euro: "Vor să scoată şi ultimul ban"

O canapea scoasă la vânzare într-un magazin second-hand a stârnit un val de critici pe reţelele sociale. Preţul de aproximativ 525 de euro i-a stârnit pe mulţi dintre cei care au citit anunţul. Oamenii acuză magazinele cu produse la mâna a doua că au devenit tot mai scumpe şi că nu mai reprezintă o alternativă accesibilă pentru cei cu venituri sub medie. Reprezentanţii au însă o altă explicaţie pentru preţul cerut.

Canapeaua second-hand scoasă la vânzare cu peste 500 de euro - Bla Kors Olstykke via Facebook

Totul a început luni, când magazinul second-hand Bla Kors din Olstykke, Danemarca, a publicat pe Facebook un anunţ în care punea în vânzare o canapea descrisă drept "superbă, care are nevoie de un living pe măsură". Preţul afişat era de 3.925 de coroane daneze, echivalentul a aproximativ 525 de euro, potrivit Nyheder.

Postarea a adunat peste 300 de comentarii, multe dintre ele critice. Utilizatorii au considerat că suma cerută este exagerată pentru un produs comercializat într-un magazin de articole second-hand.

"Este un preţ absolut absurd pentru o canapea la mâna a doua, pe care aţi primit-o gratuit din donaţii", a comentat un utilizator.

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O altă persoană a amintit că astfel de magazine erau, în trecut, locuri în care oamenii cu posibilităţi financiare reduse puteau cumpăra lucruri de care chiar aveau nevoie.

"Acum, magazinele second-hand au devenit instrumentele companiilor care vor să scoată şi ultimul ban din fiecare produs. Canapele folosite la 4.000 de coroane şi rochii uzate din poliester la 100 de coroane. Este absolut grotesc şi ruşinos", a scris utilizatorul.

De ce costa canapeaua peste 500 de euro

În urma criticilor, reprezentanţii Bla Kors au explicat că produsul nu era, de fapt, o canapea folosită într-o locuinţă, ci un model de expoziţie provenit dintr-un magazin de mobilă. Potrivit acestora, canapeaua era practic nouă, iar preţul cerut reprezenta doar o treime din valoarea sa iniţială.

"Este un model de expoziţie, care nu a fost folosit într-o locuinţă, pe care nu s-a stat şi nu s-a sărit", au transmis reprezentanţii magazinului second-hand.

Într-un răspuns scris pentru TV 2, organizaţia Bla Kors Denmark a precizat că urmăreşte să ofere produse de calitate la preţuri rezonabile, iar tarifele practicate se situează, în general, la un nivel mediu comparativ cu alte magazine second-hand din Danemarca.

"Stabilim preţurile produselor în funcţie, printre altele, de calitate şi de starea lor. Prin urmare, o canapea care arată ca nouă va costa, de regulă, mai mult decât una care prezintă urme evidente de uzură", au explicat reprezentanţii Bla Kors.

Între timp, canapeaua care a provocat scandalul a fost vândută.

"Canapeaua din Olstykke costa aproape 4.000 de coroane. Arăta ca nouă şi tocmai a fost vândută unui cumpărător încântat. Ne bucurăm că produsele noastre primesc o nouă viaţă, la noi proprietari, iar profitul magazinelor este folosit pentru a ajuta copii, tineri şi adulţi aflaţi în situaţii vulnerabile", a precizat Bla Kors.

Preţurile din SH-uri, tot mai criticate. Unele produse costă aproape cât cele noi

Cazul din Olstykke nu este unul izolat. Deşi cumpărăturile din magazinele second-hand au devenit tot mai populare în ultimii ani, preţurile practicate de unele dintre ele provoacă nemulţumiri în lanţ.

Camilla Aakjaer, o influenceriţă din Holstebro care îşi încurajează urmăritorii să cumpere produse la mâna a doua, susţine că a observat creşteri importante ale preţurilor, în special la haine, încălţăminte şi mobilier.

Potrivit acesteia, unele articole folosite au ajuns să coste aproape la fel de mult ca produsele noi. Camilla a criticat în special preţurile practicate în magazinele second-hand ale Crucii Roşii.

"Îmi este greu să critic un ONG care, în realitate, există pentru a face bine. Dar am observat personal că preţurile de la Crucea Roşie au scăpat complet de sub control. Este şi magazinul pe care oamenii îl menţionează atunci când public ceva", a declarat ea pentru TV Midtwest.

Influenceriţa se teme că preţurile ridicate îi vor determina pe cumpărători să renunţe complet la produsele second-hand.

"Aproape toţi cei care au comentat la postare sunt de acord. Mulţi spun că au încetat să mai meargă în magazine second-hand. Alţii spun că preferă să cumpere de la H&M, pentru că este la fel de ieftin, iar asta mă doare", a explicat Camilla.

Ce spune Crucea Roşie despre scumpirea produselor second-hand

Reprezentanţii Crucii Roşii resping însă acuzaţiile privind creşterea exagerată a preţurilor.

Tina Donnerborg, responsabilă de magazinele second-hand ale organizaţiei, susţine că fiecare produs este evaluat individual, iar preţurile diferă în funcţie de caracteristicile acestuia.

"Pentru noi, preţurile sunt relative, deoarece fiecare articol este evaluat separat. Ca în multe alte locuri, unele lucruri sunt ieftine, în timp ce altele pot fi mai scumpe. Încercăm să răspundem aşteptărilor clienţilor", a declarat aceasta pentru TV Midtvest.

Tina Donnerborg a mai precizat şi că voluntarii care lucrează în magazine sunt cei care stabilesc preţurile produselor scoase la vânzare.