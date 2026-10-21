Taxele impuse coletelor din afara Uniunii Europene ne-au cam schimbat socotelile. Dar, pentru magazinele de la noi, au adus un avantaj. Statisticile confirmă schimbarea. Comenzile din magazinele locale au crescut în primele trei luni ale anului, în timp ce numărul coletelor ieftine venite din afara Uniunii Europene a scăzut puternic. Cu alte cuvinte, când chilipirul nu mai e chilipir, ne uităm și la ce găsim aproape de casă. Cum s-au schimbat cifrele anul acesta.

Taxele pentru coletele din afara Uniunii Europene sub 150 de euro le-au făcut bine comercianților români. Asta pentru că le-au crescut vânzările în primele luni ale anului cu 13%. Și asta doar în condițiile în care în luna ianuarie a intrat în vigoare doar taxa logistică de 25 de lei per colet.

Însă din luna iulie, cine vrea să comande colete din afara Uniunii Europene mai plătește încă o taxă de 3 euro pe fiecare categorie de produs. Asta înseamnă că dacă vrem să cumpărăm un produs similar și facem o comparație de preț, cel mai probabil în acest moment ieșim mai bine dacă îl cumpărăm de pe un site românesc și cu siguranță ne putem bucura și mai repede de acest produs.

Ce îi mai ajută pe comercianţii români

Totodată, ne spun specialiștii, platformele non-europene au început să mai rărească reclamele agresive pe rețelele sociale, ceea ce practic îi ajută destul de mult pe comercianții români să își păstreze o clientelă fidelă pe site-uri.

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Și avem și câteva statistici legate de coletele non-UE. Dacă în lunile mai iunie am primit aproximativ 2 milioane de colete pe lună în țară, în luna august numărul lor a scăzut la aproximativ 700 de mii de colete. Așadar, aceste taxe au influențat foarte mult modul în care românii au ales să facă cumpărături și așteptăm să vedem până la finalul anului ce se va întâmpla, pentru că știm bine, mai e mai puțin de o lună până la cel mai mare eveniment de shopping din an, Black Friday.