Rusia își vinde rezervele de aur. Cine-l cumpără şi ce înseamna asta pentru economia lui Putin

Rusia a vândut 62 de tone de aur din rezervele oficiale în ultimele zece luni. Este cea mai lungă serie de vânzări de la criza financiară din 1998. Nu este un semn de prăbușire economică iminentă, ci mai degrabă o tendință îngrijorătoare, pe termen lung. Rușii sunt nevoiți să finanțeze un deficit bugetar care s-a dublat din cauza războiului din Ucraina și a cheltuielilor de apărare. În ciuda vânzărilor, Rusia rămâne al șaselea cel mai mare deținător de rezerve de aur la nivel global și al doilea cel mai mare producător de aur la nivel global, după China.

În septembrie, Rusia a vândut 6,2 tone de aur, conform datelor publicate marți de Banca Centrală. Rezervele oficiale de aur s-au redus la 2264 de tone. Este cel mai scăzut nivel de la sfârșitul anului 2019.

Începând cu decembrie 2025, Rusia a vândut în total aproximativ 62 de tone de aur. Este a zecea lună consecutivă de vânzări neîntrerupte, cea mai lungă perioadă de la criza financiară din 1998.

Atunci, banca centrală a vândut 118 tone în doar trei luni, după ce rubla s-a prăbușit, iar Rusia a intrat în incapacitate de plată.

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Tocmai pentru protejarea de astfel de riscuri, aurul rămâne unul dintre principalele active de rezervă ale băncilor centrale din întreaga lume. Totuși, în cazul Rusiei, situația este oarecum diferită de cea de la sfârșitul anilor 1990, arată o analiză XTB.

De ce vinde Rusia aur

Explicația a fost oferită chiar de guvernatoarea Băncii Centrale, Elvira Nabiullina. Este vorba despre finanțarea bugetului, nu despre o criză economică sau valutară.

Deficitul bugetar al Rusiei se îndreaptă în acest an spre 80 de miliarde de euro, de două ori mai mare decât estimările inițiale. Doar cheltuielile pentru apărare și securitate reprezintă 38% din întregul buget federal. Adică s-au majorat de patru ori față de 2021.

Vânzările de aur sunt efectuate în principal prin Ministerul Finanțelor și Fondul suveran al Rusiei, numit și Fondul Național de Bunăstare, nu direct de Banca Centrală. Totuş, aurul deținut de fondul naţional al Rusiei este inclus în categoria extinsă a rezervelor băncii centrale.

Nabiullina subliniază că este vorba despre o operațiune normală de asigurare de lichidități.

După invadarea Ucrainei în 2022 și înghețarea activelor rusești în dolari și euro de către Occident, aurul a devenit unul dintre puținele active de rezervă disponibile ale fondului suveran. Acestea s-au redus de la 555 de tone în mai 2022 la aproximativ 160 de tone la sfârșitul anului 2025.

Cum funcționează mecanismul

Reducerea rezervelor oficiale de aur este pusă pe seama operațiunilor Ministerului Finanțelor cu activele Fondului Național de Bunăstare, potrivit guvernatoarei Băncii Rusiei.

Fondului Național de Bunăstare este alimentat în principal din veniturile obținute din petrol și gaze și folosit de Ministerul Finanțelor drept rezervă pentru perioade dificile.

Practic, Moscova consumă o parte din rezervele financiare acumulate în anii precedenți pentru a-și susține cheltuielile actuale

Nabiullina subliniază că "scăderea rezervelor reflectă operațiunile Ministerului Finanțelor și ale Fondului Naţional", ca să înlăture impresia că instituția pe care o conduce finanțează cheltuielile guvernamentale.

Teoretic, nu reprezintă o finanțare monetară clasică a deficitului, adică o situație în care banca centrală cumpără direct datoria guvernamentală sau tipărește bani pentru a acoperi cheltuielile.

Totuși, granița poate fi neclară. Dacă aurul este vândut pe piața internă în schimbul rublelor, care sunt ulterior folosite pentru finanțarea bugetului, efectul poate fi comparat cu o creștere a masei monetare.

Dacă aurul este exportat la schimb cu valută forte, tranzacția arată un schimb mai clar de active.

Această ambiguitate alimentează întrebările analiștilor privind independența pe care o mai are Banca Rusiei. Adică dacă instituția funcționează ca un instrument fiscal pentru susținerea bugetului de război.

Cui îi vinde Rusia aur

Banca Rusiei nu dezvăluie complet detaliile tranzacțiilor, dar se știe că aurul este vândut în principal pe piața internă, atât ca să obțină bani pentru buget, cât și pentru satisfacerea cererii tot mai mari din partea populației. Rușii cumpără aur ca să-și protejeze economiile.

În 2024, consumatorii ruși au cumpărat 75,6 tone de aur, echivalentul a 25% din producția internă anuală.

Aurul este un activ popular de investiții în rândul rușilor, în contextul inflației, al cursului artificial de schimb al rublei și al restricțiilor privind transferurile de capital.

În același timp, sunt în creștere și exporturile de metale prețioase către China și Hong Kong, stimulate parțial de majorarea puternică a cererii din partea cumpărătorilor chinezi.

Ce înseamnă vânzarea de aur pentru economia rusă

Analiștii care studiază economia rusă sunt de acord că vânzarea de aur nu este un indiciu al unei prăbușiri financiare iminente, ci mai degrabă o tendință structurală îngrijorătoare pe termen lung.

Vânzarea aurului arată că Rusia nu dispune de suficiente lichidități pentru a acoperi cheltuielile în creștere, subliniază economista Elina Ribakova. Nici măcar prețurile ridicate ale petrolului nu mai reușesc să acopere deficitul, pe fondul problemelor legate de reducerea capacității de export a carburanților.

La ritmul actual al vânzărilor, Rusia ar avea nevoie de aproximativ două-trei decenii pentru a-și epuiza toate rezervele.

Utilizarea rezervelor de aur este o practică deliberată în statele mai puțin stabile. S-a observat și în Turcia.

Veniturile din petrol și gaze, principalul mecanism de protecție financiară, nu aurul, rămân adevărata limită a capacității Moscovei de a finanța războiul pe termen lung.

Riscul real nu este o criză bruscă, ci acumularea dezechilibrelor economice. De altfel, există o contradicție tot mai mare între un guvernul rus care urmărește să mențină actuala direcție a economiei de război și economiștii care avertizează că modelul actual nu este sustenabil dacă economia trebuie să revină la la normal după încheierea conflictului.

Rusia rămâne unul dintre cei mai mari deținători de aur din lume

În ciuda celor zece luni de vânzări, Rusia rămâne al șaselea cel mai mare deținător de rezerve de aur din lume. Reprezintă în continuare 41% din valoarea totală a rezervelor internaționale ale țării.

Înainte de 2022, Rusia era al cincilea cel mai mare deținător de aur, cu aproximativ 2300 de tone, la un nivel comparabil cu Franța și Italia și în urma Statelor Unite și Germaniei.

Un aspect esențial este că Rusia este și al doilea cel mai mare producător de aur din lume, după China, cu o producție anuală de peste 300 de tone. Asta înseamnă că își poate reface relativ rapid rezervele prin achiziții de la producătorii interni, atunci când condițiile bugetare se vor îmbunătăți.