"Desemnez pentru poziţia de prim-ministru pe domnul Marcel Ciolacu", a declarat Klaus Iohannis.

"Mandatul mă onorează şi mă obligă.Trăim vremuri complicate dar cred că am învăţat din greşelile trecutului", a declarat Marcel Ciolacu.

Noul Executiv este format din 16 ministere din care 8 vor fi la PSD, 6 la PNL și 2 la UDMR

După multe zile de negocieri şi discuţii aprinse, PSD, PNL, UDMR şi minorităţile şi-au dat într-un final mâna şi au semnat un acord politic.

"Nu va fi un mandat uşor pentru viitorul Guvern, dar aşteptarea românilor este pt reforme, transparenţă, reducerea cheltuielor bugetare, aşteptarea mediului de afaceri este pentru o predictibilitate şi sustenabilitate financiară", a declarat Marcel Ciolacu. "Am semnat acest protocol de coaliţie pentru ca ţara noastră să aibă un guvern stabil, într-o perioadă dificilă, să luăm măsuri pt a menţine cheltuielile bugetare in limitele normale", a declarat Ilie Bolojan. "Cea mai mare provocare e să avem un buget echilibrat şi să organizăm alegerile prezidenţiale cât mai repede, dacă se poate, înainte de Paşte", a declarat Kelemen Hunor.

Noul Executiv este format din 16 ministere din care 8 vor fi la PSD, 6 la PNL și 2 la UDMR. 11 dintre miniştri au rămas din vechiul guvern. La Interne continuă Cătălin Predoiu de la PNL, iar Transporturile sunt conduse tot de Sorin Grindeanu, de la PSD. Rămân titulari pe portofolii şi Alexandru Rafila la Sănătate, Angel Tîlvăr la Apărare şi Florin Barbu la Agricultură. PNL pierde ministerele cu bugete mari, care ajung la UDMR. Ministerul Dezvoltării va fi condus de Cseke Attila, iar Finanţele vor fi drămuite de Tanczos Barna. Guvernul Ciolacu 2 vine şi cu nume noi. La Externe va ajunge Emil Hurezeanu, jurnalist şi fost ambasador în ultimii zece ani. Educația va fi în grija lui Daniel David, rectorul UBB, iar la Justiţia se instalează avocatul Radu Marinescu, proaspăt ales deputat PSD. Schimbări sunt şi la Cultură, unde Natalia Intotero o înlocuieşte pe Raluca Turcan.

Audierile în comisii s-au făcut la foc automat.

Tot la foc automat a fost depus şi jurământul..."Vă felicit, vă doresc multă energie. Domnule prim-ministru, onoraţi membri ai Guvernului, felicitări pentru nou guvern. Intraţi întro perioadă dificilă în noile responsabilităţi. Vă doresc să reuşiti în tot ce vă propuneţi, dar în primul rând vă rog să reuşiti pentru România şi pentru români", a spus Iohannis.

Sunt aşteptate măsuri fiscale dure

Tanczos Barna, propunerea pentru portofoliul de la Finanţe, nu are deloc o misiune uşoară. Mandatul lui vine într-o perioadă în care sunt aşteptate măsuri fiscale dure. "Trebuie să evităm creşterile de taxe şi impozite. Este obiectivul meu primordial cu toate că cifrele anului 2024 ne pune într-o situaţie provocatoare. Dificit bugerat de peste 8% cu siguranţă. Dar repet, trebuie să evităm creşterile de taxe!", a declarat Tanczos Barna, ministerul Finanţelor.

Viitorul şef al Finanţelor e de la 22 de ani în serviciul public, iar ultima dată când a fost în Guvern s-a lăsat cu scandal. În septembrie 2022 a fost surprins îngenunchind pe gheață, alături de jucătorii echipei Sport Club Miercurea Ciuc, în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc. Asta în timp ce formaţia juca împotriva României. Iar în timpul pandemiei, prins cu viteză la volan, a mințit Poliția că ar fi avur coronavirus, ca să scape de amendă. În 2012, pe când conducea Domeniile Statului, a fost înjunghiat în propriul birou. O formalitate a fost şi votul de încredere pentru viitorul ministrul al Justiţiei, o figură nouă în peisajul politic.

"De profesie sunt avocat şi sunt avocat din anul 1995, de 30 de ani practic avocatura. Sunt în conducerea Baroului Dolj. Eu sunt şi mă consider un intelectual european. Justice must not only be done but seen to be done", a declarat Radu Marinescu la audieri. Şi a ţinut să puncteze asta clar. Radu Marinescu este un apropiat al cuplului de la Craiova - Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda. În anul 2016 a reprezentat-o pe primăriță când a fost reținută de procurorii DNA. Tot el l-a apărat şi pe Alex Bodi, acuzat de trafic de persoane și proxenetism. "Ministrul Justiţiei este un avocat de inaltă curte, cu foarte multă experienţă în domeniu. Era ales preşedinte al Comisiei juridice şi partidul îl susţine", a declarat Marcel Ciolacu. Daniel David, propus pentru funcţia de ministru al Educaţiei, a anunţat că va reorganiza ministerul. "Trebuie să gândim noua lege a învăţământul superior. Vreau strategie pentru un stil de viaţă sănătos, şi consumul de droguri să intre pe un concept pe care să-l promovez în şcoală", a declarat Daniel David.

Salarii şi pensii îngheţate, vouchere de vacanţă eliminate

Noul Guvern are deja trasate clar obiectivele - menținerea cotei unice, creșterea contribuției la pilonul 2, impozitarea marilor averi şi reforma statului. Pe listă sunt şi o administraţie suplă, înjumătăţirea secretarilor de stat, stoparea risipei din bani publici şi continuarea investiţiilor.

"Acest Guvern va căuta soluții pentru a crește în 2025 pensiile mici, pensiile celor care chiar au nevoie de așa ceva. Și de a veni cu o lege a salarizării care să nu mai fie despre cât primește nu știu cine în plus la salariu, ci de cât câștigi în funcție de cât muncești. Angajații de la stat trebuie să își justifice activitatea prin raportări similare ca în mediul privat. Plimbatul de dosare între etaje, cafelele și meniul de la bufet nu înseamnă performanță", a declarat Marcel Ciolacu.

Aşa zisa ordonanţă trenuleţ cu măsuri fiscale dure trebuie aprobată cel târziu până pe 30 decembrie. În ea sunt trecute, printre altele, înghețarea salariilor bugetarilor, eliminarea voucherelor de vacanță şi amânarea indexării pensiilor.

