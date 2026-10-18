Salariu de 2.500 €, cu masă şi cazare incluse, ca să numeri pinguini în Antarctica. Condiţia greu de acceptat

O fundaţie britanică oferă salarii de până la 2.500 de euro pe lună celor dispuşi să petreacă cinci luni într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă. Oferta vine însă cu un preţ: temperaturi sub zero grade, condiţii de trai austere şi posibilitatea de a petrece săptămâni întregi fără un duş.

Fundaţia britanică UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) recrutează în fiecare an o echipă restrânsă de persoane dispuse să lucreze în Antarctica, înconjurate de gheţari şi colonii de pinguini. Potrivit Il Messaggero, salariile oferite pentru aceste posturi variază între 1.700 şi 2.500 de euro pe lună, iar organizaţia asigură cazarea, masa şi echipamentul necesar pentru a face faţă condiţiilor meteo extreme.

Activitatea presupune însă mai mult decât observarea pinguinilor. Angajaţii trebuie să se ocupe de turişti, să contribuie la conservarea patrimoniului istoric şi să participe la monitorizarea faunei locale. În plus, trebuie să fie pregătiţi pentru muncă fizică şi pentru o viaţă străină de confortul de acasă.

Unde vor lucra angajaţii

Locul de muncă se află pe insula Goudier, din arhipelagul Palmer, în Antarctica. Aici funcţionează Port Lockroy, o fostă bază militară britanică înfiinţată în 1944, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

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Baza a fost abandonată în 1962, dar a fost restaurată câteva decenii mai târziu. În prezent, este protejată ca sit şi monument istoric şi găzduieşte un mic muzeu, un magazin de suveniruri şi un oficiu poştal cunoscut drept Oficiul poştal al pinguinilor.

Între noiembrie şi martie, Port Lockroy primeşte mii de turişti care ajung în zonă la bordul navelor de croazieră. Echipa angajată de fundaţie trebuie să asigure funcţionarea tuturor facilităţilor şi să gestioneze atât activităţile zilnice ale bazei, cât şi să-i primească pe turişti în rezervaţie.

Ce presupune jobul de 2.500 de euro pe lună

Responsabilităţile sunt numeroase, iar fiecare membru al echipei contribuie la buna funcţionare a bazei. Printre principale sarcini se numără: primirea turiştilor, administrarea magazinului de suveniruri, gestionarea corespondenţei, monitorizarea şi numărarea pinguinilor, întreţinerea bazei.

În timpul sezonului, echipa poate gestiona peste 80.000 de cărţi poştale trimise dintr-unul dintre cele mai îndepărtate locuri de pe Pământ.

Cum sunt număraţi pinguinii din Antarctica

Una dintre cele mai importante responsabilităţi este monitorizarea coloniei de pinguini Papua, cunoscuţi şi sub denumirea de pinguini Gentoo, care trăiesc pe insulă. Activitatea face parte dintr-un program de cercetare desfăşurat de-a lungul mai multor decenii în regiune şi urmăreşte înregistrarea activităţii de reproducere a păsărilor, precum şi evoluţia coloniei într-un mediu vizitat de turişti.

În primele săptămâni, angajaţii trebuie să îşi limiteze deplasările în anumite zone ale insulei, astfel încât să deranjeze cât mai puţin animalele.

După ce majoritatea cuiburilor au ouă, echipa realizează un recensământ complet al coloniei. Ulterior, pinguinii sunt observaţi din nou, pentru a înregistra numărul puilor şi pentru a le monitoriza dezvoltarea.

Salariu, cazare şi masă asigurate. Cât durează şederea în Antarctica

Potrivit informaţiilor oferite de Il Messaggero, remuneraţia lunară pentru posturile disponibile porneşte de la 1.700 de euro şi ajunge până la 2.500 de euro, în funcţiile de condiţiile stabilite pentru fiecare poziţie.

Pe lângă salariu, fundaţia acoperă principalele cheltuieli pe întreaga perioadă a şederii. Angajaţii beneficiază de cazare în bază, hrană şi echipament special pentru a face faţă condiţiilor meteo extreme.

Misiunea în Antarctica durează aproximativ cinci luni, timp în care personalul trebuie să se adapteze la un program solicitant şi la condiţiile dificile de trai de pe insulă.

Fără apă curentă şi cu un singur duş pe săptămână

Deşi salariul şi experienţa în sine pot părea atractive, viaţa la Port Lockroy este departe de confortul cu care sunt obişnuiţi cei mai mulţi oameni.

Baza nu dispune de apă curentă, iar apa potabilă trebuie adusă în recipiente de pe navele care ajung pe insulă. Din acest motiv, consumul este atent controlat, iar resursele trebuie folosite cu grijă.

Posibilităţile de a face duş sunt, de asemenea, limitate. În general, angajaţii au această ocazie aproximativ o dată pe săptămână, însă intervalul poate fi mult mai lung atunci când vremea nefavorabilă împiedică navele să ajungă la bază.

Astfel, cei care aleg să lucreze în Antarctica trebuie să accepte nu doar temperaturile sub zero grade şi izolarea, ci şi lipsa unor facilităţi de bază, în schimbul experienţei de a lucra într-unul dintre cele mai neobişnuite locuri din lume.