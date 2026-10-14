Satul în care o casă de 80mp cu 3 camere se dă cu 8.000 de euro

Mutatul la sat poate deveni o alternativă pentru cei care vor să scape de aglomerația orașelor și de cheltuielile tot mai mari.

În Serbia, o casă de 80 de metri pătrați, situată în localitatea Aleksandrovo, în apropiere de Zrenjanin, se vinde cu doar 8.000 de euro, potrivit unui anunț imobiliar publicat de presa locală.

Locuința are trei camere și o baie. În interior au fost realizate lucrările de gips-carton, iar exteriorul a fost izolat termic. Cu toate acestea, viitorul proprietar trebuie să mai investească în renovare înainte de a se putea muta.

Unul dintre principalele inconveniente este lipsa racordării la rețeaua de electricitate. Noul proprietar va trebui să rezolve această problemă și să suporte costurile aferente.

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Chiar și cu investițiile suplimentare necesare, prețul de 8.000 de euro poate atrage cumpărătorii care caută o locuință la un cost redus și sunt dispuși să o amenajeze treptat.