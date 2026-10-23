Indignare şi solicitări de demisie în Bulgaria după un incident care a avut loc joi şi în care un agent al Serviciului Naţional de Protecţie, care asigură paza preşedintei parlamentului, Mihaela Doţova, a împins-o la pământ pe Sonia Koltuklieva, jurnalistă a site-ului de ştiri PIK, provocându-i răni, relatează Sofia Globe şi BTA, citate de Agerpres.

Scandal în Bulgaria după ce Serviciul de Pază a trântit la pământ o jurnalistă. Agentul o proteja pe şefa Parlamentului - Captură X

Incidentul a avut loc în faţa sediului formaţiunii Bulgaria Progresistă a premierului Rumen Radev, unde se desfăşura o reuniune la care participau prim-ministrul şi alţi înalţi oficiali, inclusiv Doţova. În momentul în care Doţova părăsea clădirea şi urca într-o maşină oficială a Serviciului Naţional de Protecţie, Koltuklieva s-a apropiat de ea, cerându-i să "stea de vorbă cu jurnaliştii". Koltuklieva a deschis portiera maşinii, moment în care agenţii Serviciului Naţional de Protecţie au împins-o, provocându-i o cădere pe spate, pe trotuar.

Agenţii din dispozitiv, suspendaţi până la finalizarea anchetei

Partidele de opoziţie au cerut demisia Mihaelei Doţova, întrucât aceasta şi-a continuat drumul, ignorând, se pare, cele întâmplate cu Koltuklieva. Aceasta din urmă a fost transportată la spital, suferind, conform relatărilor, leziuni la nivelul claviculei şi umărului, precum şi o comoţie cerebrală. Vineri, alianţa GERB-UDF, condusă de fostul premier Boiko Borisov, a început strângerea de semnături pentru a solicita o sesiune extraordinară a Adunării Naţionale, în cadrul căreia să se voteze demisia Mihaelei Doţova.

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"Nu poţi să pui o persoană la pământ şi apoi să treci pe lângă ea de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu poţi ataca o femeie! Am divergenţe majore cu Sonia Koltuklieva şi cu modul în care practică jurnalismul, dar nimic nu justifică o asemenea atitudine şi folosirea forţei", a declarat Ivailo Mircev, co-lider al formaţiunii Bulgaria Democrată. Preşedinta Iliana Iotova a declarat vineri că îi va cere şefului Serviciului Naţional de Protecţie, Emil Tonev, să demisioneze. Tonev a precizat că este dispus să se retragă din funcţie.

Întrebată de jurnalişti dacă va cere demisia Mihaelei Doţova, Iotova a răspuns: "Un preşedinte nu poate solicita demisia preşedintelui Adunării Naţionale". Serviciul Naţional de Protecţie a precizat, într-un comunicat de presă, că este în desfăşurare o anchetă internă privind acţiunile agentului de securitate. Unii dintre angajaţii echipei de securitate vor fi suspendaţi din funcţie până la finalizarea anchetei. Dacă se va stabili vinovăţia, vor fi aplicate măsuri disciplinare, a transmis Serviciul Naţional de Protecţie.

Într-un comunicat de presă, Asociaţia Jurnaliştilor Europeni, filiala din Bulgaria, a solicitat ca cei vinovaţi să fie traşi la răspundere pentru utilizarea brutală a forţei fizice de către un angajat al Serviciului Naţional de Protecţie împotriva jurnalistei de la site-ul PIK.