Încă o ţeapă imobiliară, după modelul Nordis la Iaşi. Cel puţin 20 de oameni au plătit în avans zeci de mii de euro pentru apartamente care au fost vândute de mai multe ori. Anchetatorii au făcut astăzi percheziții, iar dezvoltatorul imobiliar, un tânăr de 33 de ani, a fost reținut. Prejudiciul se ridică la şapte milioane de euro.

Schema Nordis, repetată la nesfârșit. Un tânăr a făcut 7 milioane de euro din revânzând aceleași apartamente

Un cuplu tânăr a plătit peste 130.000 de euro pentru un spațiu comercial. Alții au dat și mai mult pentru casa visurilor. Cu toții au aflat că au fost păcăliți: aceleași proprietăți au fost vândute de mai multe ori. Aceeași schemă ca la Nordis.

Au plătit o avere pentru un spaţiu comercial doar ca să descopere că acesta fusese vândut şi altui cumpărător

"Nouă ni s-a părut foarte bun pentru ceea ce doream noi să deschidem şi anume un cabinet stomatologic şi radiologie, soţul fiind medic stomatolog. Am plătit un avans de 700.000 de lei, urmând ca spaţiul să fie finalizat în mai 2026 și să mai achităm restul sumei de 100.000 de lei. Am aflat că am fost dublaţi, doamna care a cumpărat acelaşi spaţiu ca şi al nostru l-a cumpărat în aceeaşi zi ca noi", a povestit păgubita.

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Oamenii au rămas şi fără case, și cu rate uriaşe.

"Noi am achiziționat spațiul făcând un credit, unde plătim 6.000 de euro rate lunare. Am ipotecat două apartamente, printre care şi apartamentul unde locuim. Avem doi copilaşi mici. Dacă mâine se întâmplă ceva cu soțul meu vom ajunge în stradă", a spus victima.

"Am plătit în jur de 100.000 de euro. Cred că prejudiciul este de 130.000 de euro", a adăugat alt păgubit.

Peste 25 de păgubiţi şi un prejudiciu estimat la 7 milioane de euro

Potrivit anchetatorilor încă din 2023 dezvoltatorul imobiliar, un tânăr de 33 de ani, fost jucător de fotbal, a vândut de mai multe ori apartamentele dintr-un bloc nou construit în Iași. Mai mult decât atât, ultimele două etaje ale blocului nu au autorizaţie de construcţie.

Clienți diferiți, notari diferiți, dar aceleași promisiuni. Mecanismul era simplu: cumpărătorii semnau promisiunile de vânzare, iar dezvoltatorul încasa banii. Așa ar fi ajuns peste 25 de oameni să plătească avansuri de până la 90% din valoarea proprietăților, iar prejudiciul total s-ar ridica la 7 milioane de euro.

Dezvoltatorul a fost reţinut. Cum îi protejează Legea Nordis pe cumpărători

Dezvoltatorul a fost reținut pentru 24 de ore.

De anul trecut, Legea "Nordis" îi protejează pe cei care cumpără locuințe în blocuri aflate în construcție. În plus, notarii sunt obligaţi să înscrie promisiunea în cartea funciară pentru ca același apartament să nu mai poată fi vândut de mai multe ori.