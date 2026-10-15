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Se caută mii de muncitori în construcții în Dubai. Angajatorul plătește biletele de avion și cazarea

Imagine ilustrativă - Shutterstock
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Editor I.I. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.10.2026, 09:02 | Modificat la 15.10.2026, 09:03

Dubai caută 5.000 de muncitori în construcții. O companie din Emiratele Arabe Unite a semnat un acord cu autoritățile din Ghana pentru recrutarea angajaților, iar angajatorul va suporta costurile transportului cu avionul, ale vizei și ale cazării.

Recrutarea va începe cu o primă serie de 500 de persoane, urmând să continue în etape, în funcție de necesarul de personal al companiei, scrie Business Insider Africa.

Acordul a fost semnat de ministrul ghanez al Muncii, Emmanuel Kwadwo Agyekum, și de reprezentanții companiei Masa Depan Building Maintenance L.L.C., cu sediul în Emiratele Arabe Unite.

Ce costuri va suporta angajatorul

Compania va acoperi biletele de avion, costurile permiselor de muncă și ale controalelor medicale. De asemenea, va asigura salariile și cazarea angajaților.

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Înainte de plecare, muncitorii vor primi informații despre legislația muncii din Emiratele Arabe Unite și despre regulile de siguranță la locul de muncă. Acordul prevede și desemnarea unui responsabil pentru protecția angajaților, precum și instituirea unui mecanism prin care aceștia să poată depune reclamații.

Salariile oferite, calificările necesare, procedura de înscriere și calendarul plecărilor nu au fost încă anunțate.

Iulia Iancu
I.I.
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