În vremuri în care fiecare leu contează, românii caută soluții ca să pună pe masă tot ce le trebuie, fără să golească portofelul. Unii au găsit o variantă chiar printre rafturile magazinelor: cumpără vrac. De la paste și cereale până la dulciuri, fasole și condimente, oamenii își aleg singuri cantitatea și plătesc doar pentru cât au nevoie. Dar prețul mai mic vine și cu câteva lucruri la care trebuie să fim atenți.

Gabriela: Îmi iau cât e nevoie.

Reporter: Şi este şi mai avantajos la preţ?

Gabriela: Este, este.

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Pentru Gabriela, ca pentru multi alţi români, fiecare leu contează, aşa că taie de unde poate. Lasă pachetele mari pe raft și cumpără vrac, cât are nevoie și cât își permite.

"Mai economisim, că acum, cât s-au scumpit şi tot se scumpesc în continuare. Dacă vrea omul să îşi ia patru, cinci bombonele, îşi ia patru, cinci bombonele", a spus Gabriela.

De la fasole, linte și semințe, până la biscuiți, napolitane și bomboane, aproape orice se vinde vrac. Iar cumpărătorii aleg singuri cât pun în pungă și cât plătesc la casă.

Pentru 500 de grame, plătim 3 lei pentru paste, 4 lei pentru fasole și 15 lei pentru napolitane. Variantele ambalate pe care le găsim la raft pot costa chiar și de trei ori mai mult, în funcție de producător și de calitatea produsului.

S-au adaptat cererii atat supermarketurile cât şi magazinele mici de cartier.

"Vrac, cumperi cât te ţine buzunarul, dacă e să iei ambalat, cât costă atâta trebuie să plăteşti", a spus un client.

"De aproximativ o lună am introdus aceste produse vrac, deoarece cererea clienţilor a fost destul de mare. Economisesc şi nişte bănuţi şi au şi cantitatea dorită la ei acasă, pe masă", a spus Cristina Chirion, manager magazin.

Dar prețul mic nu trebuie să ne ia ochii. Înainte să umplem punga, trebuie să ne uităm și la ce nu se vede pe etichetă: igiena. Produsele trebuie să nu fie expuse la praf și insecte, iar recipientele și ustensilele să fie curate.