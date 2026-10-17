Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă

Lanţul spaniol de supermarketuri Mercadona face angajări şi oferă contracte pe perioadă nedeterminată, inclusiv persoanelor fără experienţă. Compania caută angajaţi în domeniul logistic, cu un program de doar trei zile pe săptămână, iar remuneraţiile se ridică la 1.300 de euro brut, lunar. În plus, viitorii angajaţi pot beneficia de sporuri şi cursuri de formare profesională.

Mercadona angajează muncitori pentru 3 zile de muncă pe săptămână şi oferă 1.300 de euro remuneraţie - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Mercadona, un cunoscut lanţ de supermarketuri din Spania, a scos la concurs, începând din luna octombrie, mai multe posturi disponibile atât în magazine, cât şi în centrele sale logistice din diferite regiuni ale Spaniei. Printre ofertele de angajare se numără şi cele pentru pregătirea comenzilor în depozite, pentru care compania nu solicită experienţă în piaţa muncii, scrie ABC Nacional.

Potrivit anunţurilor publicate pe portalul de recrutare al companiei, unul dintre principalele avantaje ale acestor posturi este posibilitatea de a lucra doar 22,5 ore pe săptămână, echivalentul a trei zile de muncă. Angajaţii beneficiază de contracte pe perioadă nedeterminată şi de ture fixe, dimineaţa, după-amiaza sau noaptea.

Salariul brut lunar pornesşte de la 975 de euro şi poate ajunge, prin majorări salariale, la 1.300 de euro.

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Ce salarii oferă Mercadona pentru angajaţii din depozite

Compania pune la dispoziţia candidaţilor şi alte variante de program, în funcţie de disponibilitatea acestora.

Pentru un program complet, de 40 de ore pe săptămână, salariile brute lunare încep de la 1.734 de euro şi pot ajunge la 2.346 de euro în al patrulea an de activitate.

Cei care aleg să lucreze 30 de ore pe săptămână. repartizate în cinci zile, pot câştiga între 1.300 şi 1.759 de euro brut pe lună.

Pe lângă salariul de bază, Mercadona oferă şi sporuri pentru munca desfăşurată în condiţii de temperaturi scăzute, la înălţime, în timpul nopţii sau în zilele de sărbătoare legală. Noii angajaţi vor beneficia, de asemenea, de training plătit, oportunităţi de dezvoltare profesională în cadrul companiei şi un calendar anual în care sunt stabilite zilele de lucru, concediile şi zilele libere.

Se caută angajaţi fără experienţă, se pot înscrie inclusiv români

Posturile disponibile în centrele logistice presupun pregătirea comenzilor care urmează să fie distribuite către magazinele Mercadona, cu respectarea standardelor de calitate ale produselor. Deşi experienţa profesională nu constituie o condiţie de angajare, compania caută persoane care pot lucra în echipă, sunt flexibile şi au disponibilitatea de a lucra inclusiv în weekenduri şi în zilele de sărbătoare legală.

Mercadona oferă posibilitatea dezvoltării unei cariere în cadrul companiei, iar instruirea necesară pentru ocuparea postului este asigurată şi remunerată de angajator.

Şi românii pot candida pentru posturile disponibile la Mercadona, beneficiind de dreptul de a lucra în Spania fără permis de muncă, în baza legislaţiei europene privind libera circulaţie a lucrătorilor. Persoanele interesate trebuie să îndeplinească condiţiile angajatorului şi să depună candidatura prin portalul oficial de recrutare. Pentru cei care intenţionează să locuiască în Spania mai mult de trei luni, este obligatorie şi înregistrarea rezidenţei la autorităţile spaniole.

Prime de mii de euro şi concedii mai lungi pentru angajaţii Mercadona

Începând cu anul 2026, Mercadona a anunţat o serie de măsuri menite să consolideze stabilitatea locurilor de muncă şi să îmbunătăţească beneficiile oferite salariaţilor.

Printre acestea se numără acordarea unei săptămâni suplimentare de concediu, majorarea salariilor în funcţie de indicele inflaţiei, pentru menținerea puterii de cumpărare, precum şi continuarea politicii de remunerare variabilă.

În cadrul acestui sistem, compania a distribuit angajaţilor prime de performanţă în valoare totală de 780 de milioane de euro.

Salariaţii cu o vechime mai mică de patru ani au beneficiat de prime echivalente cu două salarii lunare, în timp ce angajaţii cu o vechime de peste patru ani au primit echivalentul a trei salarii. Categoria din urmă reprezintă aproximativ 70% din personalul companiei. În luna februarie, angajaţii respectivi au încasat 7.250 de euro net, sumă care a inclus atât primele acordate, cât şi salariul lunar.

Cum te poţi angaja la Mercadona

Persoanele interesate de anunţurile companiei trebuie să îşi creeze un profil de candidat pe portalul oficial de recrutare Mercadona. Acesta este singurul canal prin care compania primeşte candidaturi. Mercadona precizează că nu gestionează cereri de angajare prin telefon, email, reţele sociale sau prin formularul general de contact.

Candidaţii se pot înscrie încărcând un CV, conectându-se prin intermediul LinkedIn sau introducând manual datele personale şi experienţa profesională. În momentul înregistrării, aceştia îşi pot înregistra preferinţele privind programul de lucru, tipul contractului, zona geografică şi domeniul în care vor să lucreze. Printre opţiuni se numără magazinele, depozitele logistice, divizia Mercadona Online, departamentul IT şi birourile companiei.

Sistemul de recrutare permite Mercadona să păstreze în baza de date profilurile candidaţilor şi să identifice oportunităţi de angajare potrivite fiecăruia.

Astfel, reprezentanţii companiei pot contacta direct persoanele care corespund cerinţelor unui post vacant, chiar dacă acestea nu au aplicat anterior pentru o anumită ofertă de muncă.