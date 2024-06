Un donator de sânge a subscris titluri de stat Fidelis de 43 milioane de lei. Cât de mare va fi dobânda

Cel mai mare ordin pentru subscriere de titluri de stat Fidelis , ediţia iunie 2024, pe tranşa donatorilor de sânge, acolo unde Ministerul de Finanţe plăteşte o dobândă de 7% pentru un an, cu premiu de 100 de puncte de bază peste tranşa clasică, este de 43 de milioane de lei, arată datele agregate de ZF.

Cu alte cuvinte, o persoană fizică, donator de sânge cu adeverinţă valabilă de la 1 ianuarie 2024 până prezent, a subscris 433.237 de titluri de stat Fidelis R2507B pentru care va primi o dobândă de 3 mil. lei la scadenţa din 3 iulie 2025.

Titluri de stat Fidelis, ediţia iunie 2024

Dacă alegea tranşă clasică, cea pentru care Ministerul Finanţelor plăteşte o dobândă de 6% dar fără condiţia de a fi donator de sânge, atunci dobânda ar fi fost de 2,6 mil. lei. Cu alte cuvinte o diferenţă de circa 400.000 de lei, adică o garsonieră în centrul Bucureştiului, relatează Mediafax.

Ordinul a fost introdus marţi, în jurul prânzului, în sistemul Bursei de Valori, arată datele agregate de ZF. Alte ordine individuale mari au venit tot marţi, respectiv 40 mil. lei şi 36 mil. lei.

Subscrierile alocate de micii investitori sunt de aproximativ 440 mil. lei şi 87 mil. euro în oferta de vânzare de titluri de stat Fidelis care a început pe 18 iunie şi se încheie pe 28 iunie, arată datele agregate de ZF. Cu alte cuvinte subscrieri cumulate de circa 873 mil. lei.

Tranşă adresată exclusiv donatorilor de sânge

Această emisiune de vânzare de titluri de stat, cu ediţia numărul 17, are la fel ca precedenta o tranşă adresată exclusiv donatorilor de sânge. Aceştia primesc un premiu de 100 de puncte de bază peste dobânda tranşelor „clasice“.

Potrivit datelor din platformele brokerilor, această tranşă avea sub­scrieri de 150 mil. lei. Dobânda este de 7%, iar scadenţa pe 2 iulie 2025. Restul finanţărilor în lei arată în felul următor: 162 mil. lei pentru tranşa cu dobândă de 6% pe an scadentă în 2025 şi 124 mil. lei pentru tranşa cu 6,85% dobândă pe an şi scadentă în iulie 2027.

La euro situaţia era următoarea: 45 mil. euro pentru tranşa cu dobândă de 4% pe an şi scadentă în iulie 2025 şi 42 mil. euro pentru cea la care MFP plăteşte 5% pe an şi care are scadenţa în iulie 2029.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis

Potrivit MFP, persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei şi în euro, prin intermediul bãncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercialã Românã, B.R.D. – Groupe Société Générale şi Alpha Bank. Investitorii pot subscrie prin intermediul brokerilor de la BVB.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. În cazul donatorilor de sânge pragul minim este de 500 de lei.

