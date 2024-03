Un nou mall se deschide în România. Investiţie de peste 100 de milioane de euro: brand-uri în premieră, loc de joacă şi sală de sport

Prime Kapital, dezvoltator și investitor pe piața imobiliară din Europa Centrală și de Est, cu o vastă experiență în construcția și managementul centrelor comerciale, va deschide pe 25 aprilie Argeș Mall, marcând astfel inaugurarea celui mai mare și modern centru comercial din județ.

Centrul comercial va avea un hipermarket Carrefour, un loc de joacă şi o sală de sport

Cu o suprafață construită de peste 77.000 mp, desfășurată pe două etaje, și aproximativ 2.000 de locuri de parcare, centrul comercial va avea un hipermarket Carrefour, un loc de joacă de peste 600 mp, o sală de sport de aproximativ 1.000 mp, o zonă de luat masa de peste 3.500 mp și cu o capacitate de aproximativ 900 de locuri, precum și o terasă exterioară cu peste 250 de locuri cu panoramă către Lacul Prundu.

Valoarea investiției în centrul comercial ajunge la peste 100 milioane de euro, din care 8 milioane de euro reprezintă investiția în infrastructură, potrivit Prime Kapital.

Noul centru comercial va găzdui numeroase magazine în premieră pentru județul Argeș

Noul centru comercial va găzdui numeroase magazine în premieră pentru județul Argeș: Peek & Cloppenburg, Douglas, JD Sports, Mango, Maxipet, Mohito, Smyk All for Kids, TEDi, Terranova, AC&Co, Bookcity, Buzz, DAAR, English Home, Fressnapf, Hermosa, Hiperfarmacia Dr Max, Il Passo, dar și o selecție de branduri internaționale și naționale: Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Reserved, House, Cropp, Sinsay, Altex, B&B Collection, Cărturești, C&A, CCC, Cocodrillo, Colin’s, Deichmann, DM, Esența Plant, Flanco, Gerovital, Gryxx, Help Net, Hervis, Inmedio, Intersport, Kultho, KVL, LC Waikiki, Lensa, Marelbo, Meli Melo deco, Mizar, Motivi, New Yorker, Nissa, Noriel, Office Shoes, Optiblu, Pepco, Sephora, Splend’or, Sport Vision, Sportissimo, Teilor, Tezyo, Tom Tailor, Xpress.

Zona de food-court și entertainment, situată la etajul centrului comercial, va găzdui operatori noi pentru județul Argeș precum: Burger King, Cartofisserie, Chopstix, Fryday, Juba Café, Popeyes, Puii Mei, Sheriff Real Food, dar și o selecție de nume cunoscute deja publicului local: Dolcesco, Inmedio, Jerry’s Pizza, KFC, Mayore, McDonald’s, Mesopotamia, Pizza Bonita, Pizzeria Sapori, restaurantul Grota Rece, Spartan, Starbucks, Uncle John, precum și Elite Slots Casino.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu montarea camerelor de supraveghere în şcoli? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰