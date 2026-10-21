Un nou val de concedieri lovește IT-ul. 300 de angajați vor rămâne fără loc de muncă, la Cluj

Un nou val de concedieri îi vizează pe IT-iștii români. Betfair Romania Development vrea să renunțe la 300 de angajați din Cluj, care lucrează pentru divizia UK & Irlanda, scrie Economica .

"Betfair Romania Development sprijină în prezent schimbările organizaționale propuse în cadrul diviziei Flutter UK & Ireland. Acest proces face parte dintr-o transformare mai amplă, care are loc în mai multe locații ale Flutter, ca răspuns la creșterea semnificativă a fiscalității în industria jocurilor de noroc din Marea Britanie", a transmis compania.

Această reorganizare afectează mai multe centre ale grupului. "În Cluj, schimbările propuse vor afecta aproximativ 300 de colegi din echipele UK & Ireland, care se estimează că vor părăsi compania la finalizarea procesului.

Prioritatea noastră este să ne asigurăm că acest proces este gestionat în mod responsabil, transparent și în conformitate cu toate cerințele legale aplicabile, oferind în același timp sprijin angajaților pe tot parcursul său", a precizat Betfair Romania Development.

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Reprezentanții Betfair subliniază că decizia nu are legătură cu performanța individuală a angajaților sau a echipelor. "Această schimbare propusă nu reflectă performanța individuală sau a echipelor.

Scopul său este simplificarea structurilor organizaționale, crearea unui model operațional mai eficient și îmbunătățirea capacității de implementare a strategiei Flutter UK & Ireland", se arată în declarația companiei, citată de Economica.