Washington, Texas, California sau Hawaii. Sunt doar câteva dintre destinaţiile în care 30 de liceeni români au şansa să-şi petreacă următorul an la studii. S-a dat startul burselor pentru visul american, iar concurenţa e acerbă. Elevii vor locui la familii gazdă şi vor învăţa la colegii de top. Experienţa unică poate fi şi o şansă în plus pentru admiterea la o facultate de peste ocean.

Daria şi Amalia tocmai s-au întors din experienţa vieţii lor. Au locuit la familii din Texas şi Iowa timp de 10 luni.

"Mama mea gazdă era cântăreață și avea cântări în fiecare weekend, mergea și cânta la un restaurant, era o atmosferă minunată. Tatăl nostru era avocat, am învățat multe, mergeam la procesele lui. Aveam zile în care eram mai apatică, mi-era dor de casă și aveam profesori care mă întrebau ce ai pățit, puneau foarte mult accent pe sănătatea mintală și psihică", spune Amalia, studentă.

Daria vrea să se întoarcă şi s-a decis deja să aplice la o facultate de psihologie din America.

"Voluntariat am făcut 200 de ore. În SUA aplicatul la facultate nu e doar ce ai făcut la școală, ci se uită la tine ca persoană și cred că mă ajută", spune Daria.

30 de liceeni români vor fi aleşi să plece anul viitor la studii dacă trec testele americanilor.

"Ne uităm la doua abilități, limba engleză și această capacitate de a se adapta într-o țară complet nouă. Rămân cam 200 de candidați în etapa de semifinală, interviul e intens individual, dar și interviu de grup. Finala e când trimitem totul împachetat cu aplicații, întrebări, recomandări, situația școlară către colegii din SUA și aceștia iau decizia finală. Cu toții au parte de oportunități extraordinare, fie că lucrează în domeniile pe care și le-au dorit, fie că au intrat mai usor la facultăți de top", spune Eliza Chirilă-Pop, director American Councils.

Şi 5 elevi americani au sosit deja în ţara noastră şi vor fi înscrişi la trei licee din Bucureşti. Prima lecție de limba română a avut deja loc la American Council. Tailor a fost cazat la o familie din Berceni. Mihaela este noua lui mamă, iar acasă mai are o soră şi un frate.

"Sunt din Indiana. Știu un pic de română, dar cam asta e tot ce ştiu. Am fost foarte emoţionat să merg cu metroul pentru prima dată de unul singur, am fost foarte fericit, că am reuşit, yes, sunt aici, sunt în viață!", spune Tailor, elev din SUA.

"Este o mare oportunitate pentru noi și familia noastră să arătăm cum este România. Deja am plănuit că bunicile să facă sarmale și deja în tradiția noastră există ideea de a face un clasament- ale cui sarmale sunt mai bune, așadar acum vom fi cinci care votăm, și nu patru!", spune Mihaela, mama gazdă.

Aplicaţiile pot fi depuse până pe 26 septembrie, iar toate costurile sunt acoperite de Guvernul American.

