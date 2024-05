Vezi și

Elev: Este o persoană care se identifică cu un animal...

Cu un papagal, mai exact. Alţi colegi de liceu se cred câini sau pisici. Îşi pun urechi sau cozi de animale şi se comportă ca atare. Chiar şi în timpul orelor de curs.

Elev: Sunt asa mai ciudaţi, se îmbracă, îsi pun urechi, de astea. Am auzit ca urcă in patru labe scările.

Elev: Este plin, mai ales la Arte, mai ales că noi suntem învățați să ne exprimăm prin orice fel posibil. Eram frumos pe bancă, erau clasa a opta - a noua şi începuseră să se alerge în patru labe, se tăvăleau pe iarbă, unul îi dresa... La vârsta asta nu prea ești decis și îți place să experimentezi tot felul

Fenomenul a căpătat amploare în Statele Unite şi Canada

Ceea ce părea mai mult o curiozitate pentru noi, a câştigat teren de la an la an. Cei mai mulţi adolescenţi spun că aparţin comunităţii "furry" şi devin "fursona", adică se comportă şi se îmbracă asemănător necuvântătoarelor preferate. Alţii se identifică drept "therieni", adică persoane care se identifică cu o fiinţă non-umană.

Gabriela Maalouf, psiholog: Din păcate am văzut, nu doar am auzit sau am citit, și cred că ar trebui să fim atenți la acest fenomen, chiar dacă este la modă. Poate e nevoia lor de atenție, poate că sunt într-o perioadă cum ar fi adolescența când nu își cunosc încă foarte bine identitatea și nu înțeleg cine sunt, nu se simt acceptați.

Indiferent de motive, adolescenţii cu acest tip de comportament sunt, de cele mai multe ori, victime ale bullyingului în şcolile din România. La inspectoratul şcolar din Capitală nu există însă nicio sesizare, dar problemele ajung aici, de multe ori, când este prea târziu. Cum a fost cazul elevului violat de două ori în toaleta unei şcoli. Directorii contactaţi de Observator neagă că au auzit vreodată de elevi care se cred animale. În alte ţări, trendul neobişnuit se află în centrul unei dezbateri extrem de dure privind toleranţa şi limitele.

Katharine Birbalsingh, profesoară: Nu e o problemă a școlii, este o problemă a societății, este ceva despre care să vorbim public, ce poate fi acceptat și ce nu.

"Premierul Marii Britanii a anunţat că va publica un ghid pentru toate şcolile care se confruntă cu aceste probleme. Directorii trebuie să îi sprijine pe copii în găsirea propriei identităţi, să vorbească cu părinții lor, dar să ii nu discrimineze dacă aceștia se dau drept animale. Spune că e un subiect sensibil și că va fi reglementat la nivel național", transmite Mădălina iacob, reporter Observator.

Rishi Sunak, premierul Marii Britanii: Este important să le tratăm cu sensibilitate, iar părinţii să ştie ce se întâmplă!

Gabriela Maalouf, psiholog: Un fenomen lăsat așa cum este poate să se ducă către tulburări de personalitate dacă copilul chiar intră în personajul asta și nu mai poate să iasă de acolo.

În urmă cu două luni, oamenii dintr-un parc din Arad au fost şocaţi de o apariţie greu de încadrat. Într-un parc pentru copiii,o tânără care se credea pisică se plimba în patru labe şi încerca să atace câinii din zonă.

