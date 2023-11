Vezi și

Angajaţii din învăţământ îşi cer drepturile salariale promise de Guvern după cea mai mare grevă generală din ultimii 18 ani.

De la 1 ianuarie 2024, salariul unui profesor debutant ar trebui să fie egal cu salariul brut pe economie

Simion Hăncescu, președinte FSLI: Ar trebui în mod normal ca din anul 2024 să se acorde o majorare medie de 20 la sută din salariul în învăţământ. Are acum 5.400, dacă facem diferența 6.800 - 5.400 e 1.400 per total, 50 la sută însemană 700 de lei. Se poate oricând face o grevă, așa cum s-a mai întâmplat în România, am mai avut greve, sperăm să nu se ajungă la o grevă, dar nu ne împiedică faptul că avem un contract de muncă.

Cea mai gravă situație este în cazul directorilor de școală sau licee care au ajuns să aibă salarii mai mici decât colegii lor de la catedră. Mulţi ameninţă cu demisia de anul viitor dacă nu primesc bani în plus.

Daniela Voinea, director: Cam vreo mie de lei între eu director și eu profesorul care aș fi la catedră, dar așteptăm să ni se mărească și nouă salariile. Nu ar trebui să mai existe încă o grevă pentru copii, dacă noi avem la dispoziția noastră 2, 3, 5 ore într-un an de zile, asta nu înseamnă că ce se pierde printr-o greva se poate recupera.

Părinţii cred că profesorii ar trebui să aibă venituri mai mari, dar nu văd cu ochi buni o nouă grevă generală

Părinte: O mare prostie, scuzați-mi vocabularul, iar rămânem cu temele în urmă, nu învățăm nimic. Sincer merită, mai ales un profesor, să aibă în clasa cel puțin 20 de copii, e greu.

Iulian Cristache, Federația Părinților: Dacă am intra din nou într-o grevă la nivel național ar fi foarte, foarte multe pierderi la nivelul sistemului. Este absolut normal că actualul guvern să își respecte promisiunea și profesorii să primească.

România se află de altfel în topul clasamentului şi cu cel mai fragmentat an şcolar. Sărbători legale şi punţi care însumează 120 de zile libere. Drept dovada, în acestă săptămână copiii au doar trei zile de lecţii. De Sfântul Andrei şi de 1 Decembrie, adică joi şi vineri, nu se ţin cursuri. Urmează apoi vacanţa de iarnă, care ţine până pe 7 ianuarie.

