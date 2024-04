Vezi și

Matematică, lingvistică, informatică, fizică, chimie și Științele Pământului. Nicio materie nu e străină pentru Paul Burcă. Cu toate că s-a calificat la toate în etapa naţională, elevul de de la Colegiul Naţional Ştefan cel Mare a trebuit să aleagă între ele. Multe probe s-ar fi suprapus. "Fizica şi matematica automat particip la ele. N-am putut să-mi imaginez să nu particip vreodată la ele. Informatica am participat de dragul nostalgiei. La chimie am participat pentru ca mereu am zis ca fizica este chimie, dar mai grea. Şi la Ştiinţele Pământului m-a convins un prieten", a declarat Paul Burcă, elev. "Pe mine m a intristat asa, nu se poate sa nu ai un regret pentru că e ca la un meci. Ajungi în faţa porţii si nu inscrii", a declarat Carmen Bocăneţ, profesor de Limba şi Literatura Română.

Paul este modest cu privire la reuşitele lui

Paul este modest cu privire la reuşitele lui. Elevul a fost la un pas de medalia de aur la olimpiada națională de matematica, care s-a desfășurat zilele trecute. A reușit să vină acasă, cu premiul de argint. "De la matematica ai mai multe ramuri care se extind in fizica, in informatica, in toate. Mi se pare ca ea stă în centru tututror stiintelor exacte. Şi în principal matematica e cea mai buna la a ti dezvolta gandirea în laturi mai multidimensionale faţă de celălalte", a declarat Paul Burcă, elev. "Am intrat intr-o colaborare pe care am intensificat-o de a lungul celor 4 ani, nu imi pare rau deloc. M-a inobilat si pe mine această colaborare cu un elev ca Paul", a declarat Constantin Scutaru, profesor de matematică.

Şi fizica este una dintre marile lui pasiuni. Profesorii care îl cunosc de mic îl consideră un geniu al lumii contemporane. "A cam bătut, la nivel de judet, tot. Eu de obicei le spun la copii că la o sută de ani trebuie sa apara un grup de genii. La 1900 a fost Einstein, Heisenberg, cei care au schimbat, să zicem lumea ştiinţei până acum acum e timpul lui Paul", a declarat Sorin Golda, profesor de fizică. "Înseamnă o confirmare a efortului nostru pentru performare. Ne-am propus tot timpul performarea de exceenţă. Din punct de vedere al copiilor, înseamnă un pas înainte spre cariera academică în România sau nu", a declarat Dan Popescu, profesor de matematică. Următoarea etapă pe care o va susţine va fi la fizică şi va avea loc la Braşov, la finalul lunii.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aveți depozit în bancă sau intenționați să deschideți unul? Am depozit Vreau sa deschid depozit Nu am şi nu intenţionez să deschid un depozit

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰