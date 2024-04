Vezi și

La această şcoală din nordul Capitalei, cererea este mai mare de la an la an. În zonă s-au construit foarte multe locuinţe, în plus, renumele învăţătorilor atrage părinţi şi de la 20 de kilometri distanţă. Cu o simplă viză de flotant, copilul poate învăţa oriunde.

Înscrieri la clasa pregătitoare 2024

Adriana Nicolae, director adjunct Şcoala Herăstrău: Are domiciliu stabil, are flotant, noi suntem obligaţi să îi primim. Ne rugăm la Dumnezeu să rămânem pe şapte clase, pentru că dacă cei care locuiesc în cartier sunt mai mult de 168 de elevi, vom face o a opta clasă şi reintrăm în trei schimburi, pe care am funcţionat până acum doi ani.

Reporter-Părinte: - Domiciliu sau viza de flotant?

- Viza.

- De ce?

- Nu mă încadram.

- Merita?

- Frăţiorul lui are rezultate foarte bune aici si sunt multumit de el.

Părinte: La concurs la evaluari majoritatea au avut peste 8.

Bătălia continuă şi după înscriere. Părinţii vor neapărat o anumită învăţătoare, deşi legea spune clar - nu există preferinţe, elevii sunt distribuţi aleatoriu.

​Părinte: Au fost discuţiile astea şi la grădiniţă, majoritatea din grupa fiului meu vor fi înscrişi aici, din păcate sau din fericire o să fie traşi la sorţi sau pe calculator.

În provincie, apropierea de casă este primul criteriu pentru alegerea şcolii.

Părinte: Dacă copilul îţi doreşte să înveţe, el va învăţa şi îţi va da interesul oriunde.

Mădălina Iacob, reporter Observator: Şi pentru că trecerea de la grădiniţă la clasa pregătitoare e o etapă dificilă pentru multi dintre copii, şi pentru că nu toţi copiii sunt pregătiţi la aceeaşi vârstă să intre într-o sală de clasă, preşcolarii care nu împlinesc 6 ani până când va suna clopoţelul în luna septembrie, au nevoie de o evaluare de la grădiniţă, o recomandare din partea educatoarei care să arate că sunt apţi să ajungă pe băncile şcolii. Copiii care nu au frecventat deloc grădiniţa sau care vin din străinătate au nevoie de o evaluare mai complexă, făcută de centrul de asistenţă educaţională.

Marina Manea, specialist EDU: Copilul trebuie să manifeste concentrare, vor începe un program fix de la care nu mai pot exista întârziere, poate e de exersat în vacanţă de vară, la finalul ei, cu părintele acasă, trezirea de dimineaţă şi rutina de dinainte, nu ar strica un drum, două trei până la şcoală.

Dosarele pot fi depuse până pe 14 mai, iar listele cu elevii înscrişi vor fi afişate pe 29 mai.

