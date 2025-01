Mai mulţi elevi au recreat în Minecraft clădiri emblematice, peisaje literare și tradiții românești. Lucrările selectate, oferite unor personalități de seamă, la Dubai

Elevii au utilizat platforma Minecraft pentru a recrea clădiri emblematice, peisaje literare și tradiții românești, transformând astfel spațiul virtual într-un muzeu digital. Casa lui Mihai Eminescu din Ipotești a fost una dintre lucrările emblematice realizate de Victor împreună cu Matei. Au fost atenți până la cele mici detalii. "Intrăm în casa lui Mihai Eminescu, aici avem locul unde scria el poeziile. Mai decorat e aici, este biroul, și în sertarul acesta avem poezii scrise de el", arată Victor Călinescu, elev.

Mănăstirea Voroneț, coloana infinitului sau columna lui Traian au fost alte lucrări realizate de echipe. Palatul Parlamentului a fost unul dintre cele mai complexe proiecte la care s-a muncit mai bine de două ore. "Mi se pare cea mai importantă clădire din România și atât pentru noi cât și pentru Uniunea Europeană. Palatul Parlamentului este o clădire foarte semnificativă pentru noi și este cu ce ne mândrim", spune Daria Mireș, elevă.

Toate proiectele vor fi încărcate într-o galerie digitală pentru a fi accesibile părinţilor şi comunității școlare. "Activitatea tradiției românești în minecraft celebrează Ziua Culturii Naționale printr-o abordare inovatoare care îmi vine jocurile video cu explorare a patrimoniului cultural românesc", a declarat Patricia Faur, profesoară de informatică.

Tradiţii româneşti în Minecraft

Pornind de la cele mai reprezentative portrete ale României, elevii unei alte clase au creat caligrame originale îmbinând figurile de stil din operele clasice cu desenul. "Am stat să desenez cam 3,5 ore am abandonat teme, lecții de învățat școala și am făcut diferit pentru Ziua Culturii şi Ziua lui Eminescu", arată Luca Fofiu, elev. "Aici am scris informaţii despre Constantin Brâncuşi. Am făcut o caligramă cu o sculptură făcută de el, se numeşte Doamna Pogany", spune Tania, elevă.

Toate lucrările selectate vor ajunge în Dubai, unde vor fi oferite unor personalități mondiale. "Încă nu știm cui, este ținut secret pentru tocmai pentru siguranța acestora, dar vin de la personalități, foști vicepreședinți, foști președinți, prim-miniștrii, miniștii ariculturii. Deci eu vin oameni importanți, așa că o să ajungă în locuri grozave", a declarat Mirela Tanc, profesor limba română.

"La acest gen de inițiative elevii participă cu plăcere și chiar dacă totul pare o joacă, ei caută informație, studiază mult înainte pentru a putea realiza tema aleasă", spune Florina Musca, director Şcoala Gimnazială "Oltea Doamna". Cele mai bune proiecte au fost premiate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, partener al acestui eveniment educaţional.

