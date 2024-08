O facultate din România renunţă la lucrarea de licenţă: "Peste 90% din studenții unui an au solicitat acest lucru” - Shutterstock

Decanul facultății, Șerban Diaconescu, a declarat pentru Edupedu.ro că a fost luată în considerare și incapacitatea programelor anti-plagiat de a detecta furtul literar.

"Concret, în lucrările studenților noștri, orice referire la un text de lege, orice referire la hotărâri judecătorești este marcată ca fiind plagiat, pentru că mai există undeva un document electronic în acest sens. Punea și studentul, și cadrul didactic în posturi extrem de delicate de a face, dincolo de munca firească, pe care o ai pentru elaborarea unei lucrări de licență, o imensă muncă de documentare și de justificare și să arăți de ce nu e vorba de plagiat și că peste 90% din ceea ce programele prezintă acolo nu au nicio legătură cu noțiunea de plagiat", a declarat Șerban Diaconescu.

Decanul facultăţii mai spune că totul s-a decis pe baza unui sondaj intern, realizat printre studenţi. "La cererea lor a fost eliminată lucrarea de licență. Ei au inițiat acest demers, nu noi. Au făcut un sondaj. Peste 90% din studenții unui an, respectiv peste 84% din studenții celuilalt an au solicitat acest lucru. Acesta a fost motivul pentru care am optat pentru varianta conferită de lege și care, de altfel, se aplică și la Universitatea din București încă din 2017".

