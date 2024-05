Vezi și

În ciuda activităţilor extraşcolare oferite, bucureştenii nu mai văd cu ochi buni şcolile private. Tot mai mulţi îşi mută copiii la stat. În acest an școlar, 770 de copii şi elevi au fost mutați din băncile școlilor private în cele de stat. Cu 10% mai mulți față de numărul celor mutați de la stat la privat. Aproape jumătate dintre ei sunt elevi de gimnaziu şi din clasele primare. Părinţii spun că sunt nemulţumiţi de tehnicile de predare dar şi de costurile mari.

Ecaterina, părinte: Am ales să îmi mut copilul de la o şcoală privată la o şcoală de stat în clasa a cincea pentru că şcoala privată avea deja costuri extrem de mari şi nu vedeam niciun beneficiu în plus faţă de şcolile de stat.

Eugen Ilea, președinte Federația Părinților din București: Primul motiv este acela al resursei umane şi al modalităţii de predare. Nu au putut suporta financiar acele plăţi şi atunci au revenit în sistemul de stat. Cu siguranţă şi aceşti părinţi care doresc să-şi mute copiii din sistemul privat în sistemul de stat vizează anumite unităţi scolare.

Iris Nuţu, profesor şcoală privată: Au existat şi cazuri de copii care au plecat de aici la stat dar asta a fost doar din motive financiare.

Daniela Voinea, director Şcoala Sfinţii Voievozi: Un copilaş care plecase de la mine şi s-a întors tot la mine. Motivarea parinţilor a fost că nu mai pot susţine material învăţământul particular.

Școlile private nu duc lipsă de elevi

Chiar şi aşa, şcolile private nu duc lipsă de elevi. La această şcoală din centrul Capitalei învaţă peste 260 de copii. Au asigurate primele două mese ale zilei, gustări şi multe activităţi extraşcolare.

Florentina Ştefan, directorul unei şcoli private: Copiii sunt hrăniţi aici, au micul dejun, masa de fructe, prânzul şi gustarea. Ei au 15 ore de engleză pe săptămână. Elevi de clasa a 4 ajung să aibă nivelul de engleză de la BAC. Actorie, robotică, dans sportiv, şah, terapie ludică, arte plastice, baschet, fotbal.

Multe dintre unităţile de stat din Capitală au suplimentat numărul de locuri sau chiar au înfiinţat clase noi pentru elevii veniţi de la privat.

Daniela Voinea, director Şcoala Sfinţii Voievozi: Chiar nu există nicio diferenţă. Cadre didactice calificate am şi eu şi o unitate particulară, învăţământ într-un singur schimb am și eu și o unitate particulară, clase care nu sunt foarte numeroase există şi în această şcoală de stat. În plus, acel program prelungit în care copilaşii rămân în continuare la școală până la ora 17, li se asigură o masă caldă şi li se asigură un suport educaţional în privinţa realizării temelor.

Ce spun specialiștii în educație

Specialiştii spun că niciunde nu e mai bine atâta timp cât curricula nu este modificată la nivel naţional.

Marian Staş, expert în educaţie: Şi unii şi ceilalţi, în proporţie covârşitoare, fac defapt acelaşi plan cadru care e un model depăşit de timp, caduc, inadecvat aşa că şi unii şi ceilalaţi, şi cei de la învăţământul de stat şi cei de la învăţământul particular, au legate de picioare aceleaşi ghiulele ale unui plan cadru depăşit de timp. Calitatea educaţiei, deci felul în care are loc actul pedagogic, scade pe măsură ce trec din ciclu în ciclu.

În Bucureşti sunt 280.000 de copii în învăţământul preuniversitar de stat şi 16.000 la şcolile private.

