Programa pentru Bac 2025 - română, matematică, istorie, biologie, geografie şi alte materii

Peste 100.000 de elevi români ar urma să susţină examenul de Bacalaureat în vara acestui an, iar cei mai mulţi dintre ei au început de mult pregătirile, în speranţa că vor ajunge să obţină rezultatele dorite.

În fiecare an, unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale verii este susţinerea examenului de Bacalaureat. Asta pentru că sunt implicate foarte multe persoane, de la cei peste 100.000 de elevi pregătiţi să susţină examenul şi până la profesorii implicaţi direct sau chiar părinţii care aşteaptă rezultatele juniorilor cu sufletul la gură.

Ca de obicei, pregătirea pentru examenul de Bacalaureat trebuie efectuată din timp, aşa că am încercat să vedem cam care ar putea fi programa pe care aceştia o au de pregătit.

Programa pentru Bac 2025, proba de limba şi literatura română

La nivel de limba şi literatura română, trebuie precizat din start că elevii trebuie să cunoască detalii despre poezii din paşoptism (Umbra lui Mircea la Cozia, Malul Siretului), poezia romantică (Luceafărul, Floare albastră), romantism şi clasicism (Moartea lui Fulger, Rugăciune, De demult), poezia simbolistă (Plumb, Lacustră), poezia modernistă şi expresionistă (Eu nu strivesc corola de minuni a lumii), poezia modernistă (Flori de mucigai, Testament, Riga Crypto şi lapona Enigel), poezia avangardistă (Ora fântânilor), poezia neomodernistă (Leoaică tânără, iubirea) sau poezia tradiţionalistă (Aci sosi pe vremuri, În grădina Ghetsemani).

Din punctul de vedere al textelor narative se recomandă studiul aprofundat asupra unor opere precum O scrisoare pierdută, Moara cu noroc, La ţigănci, Baltagul, Ion, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Patul lui Procust, Enigma Otiliei, Maitreyi, Moromeţii, Cel mai iubit dintre pământeni, Povestea lui Harap-Alb, Iona, Jocul ielelor, Suflete tari, Meşterul Manole, Alexandru Lăpuşneanul, Zmeura de câmpie şi Femeia în roşu.

La nivel de limba română, elevii ar trebui să fie atenţi la elemente precum utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare, utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare, punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente, argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare şi aşa mai departe.

De asemenea, elevii trebuie să fie atenţi la tot ce înseamnă niveluri de constituire a mesajului, nivelul fonetic, nivelul lexico-semantic, nivelul morfosintactic, nivelul ortografic, nivelul de punctuaţie sau nivelul stilistico-textual.

Programa pentru matematică la Bac 2025

Elevii care susţin examenul de Bacalaureat la matematică, în 2025, ar trebui să pregătescă din plin tot ceea ce ţine de Mulţimi şi elemente de logică matematică, Şiruri, Funcţii şi lecturi grafice, Funcţia de gradul I, Funcţia de gradul al II-lea, Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea, Vectori în plan, Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vectorial în geometria plană, Elemente de trigonometrie, Aplicaţii ale trigonometriei şi ale produsului scalar a doi vectori în geometria plană, Mulţimi de numere, Funcţii şi ecuaţii, Metode de numărare, Matematici financiare, Geometrie, Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare, Elemente de analiză matematică, Elemente de algebră şi aşa mai departe.

Este de aşteptat ca programa să fie, totuşi, mai subţire pentru cei care nu provin de la un profil de specialitate, respectiv nu au făcut matematică la un nivel ridicat. Ne gândim aici la elevii care provin din profil tehnologic, pedagogic sau în care s-a pus accent pe studierea ştiinţelor naturii.

Programa pentru Bac 2025, istorie

Dintre elementele de istorie pe care elevii le au de pregătit pentru examenul de Bacalaureat amintim Romanitatea românilor în viziunea istoricilor; Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa; Constituţiile din România; Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)ş Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX); România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.

De asemenea, conform teste-bacalaureat.ro, este necesar un studiu aparte asupra unor elemente precum Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii; România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX; România în perioada „Războiului rece”.

Programa pentru Bac 2025, biologie

Conform teste-bacalaureat.ro, elevii care se pregătesc să susţină examenul de Bacalaureat au de pregătit, la materia biologie, elemente care ţin de capitole precum biologie vegetală şi animală, anatomie şi fiziologie umană şi genetică şi ecologie umană.

Dacă analizăm în profunzime vedem că elevii au de pregătit o sumedenie de subiecte precum Explicarea unor procese şi fenomene biologice şi a interrelaţiilor dintre ele, explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic, utilizând terminologia ştiinţifică adecvată; Reprezentarea schematică a unor structuri, a mecanismelor unor procese biologice; Aplicarea cunoştinţelor de biologie în realizarea, interpretarea unor rezultate, scheme etc.; Recunoaşterea, definirea, dovedirea înţelegerii unor termeni, concepte, legi şi principii specifice ştiinţelor biologice; Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismului uman, ale materialului genetic, aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra funcţiilor organismului uman; Identificarea şi interpretarea unor relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate; Conservarea biodiversităţii în România; Diviziunea celulară, importanţă şi clasificare; Celula - Unitatea structurală şi funcţională a vieţii şi aşa mai departe.

Programa pentru Bac 2025, geografie

Elevii care susţin examenul de Bacalaureat la geografie au de pregătit capitole din cadrul unor elemente de conţinut precum Europa şi România - elemente geografice de bază (spaţiul românesc şi spaţiul european, elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României, elemente de geografie umană ale Europei şi ale României, mediu înconjurător şi peisaje, etc.), România şi Uniunea Europeană (Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene, Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale Uniunii Europene, Statele Uniunii Europene, etc.) sau Europa şi lumea europeană în lumea contemporană (Problemele fundamentale ale lumii contemporane, Rolul Europei în construirea lumii contemporane, Uniunea Europeană şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane, etc.).

De asemenea, conform teste-bacalaureat.ro, elevii ar trebui să ia în calcul posibilitatea ca mai multe competenţe să se afle sub evaluare, competenţe precum Utilizarea corectă şi coerentă a terminologiei specifice domeniului pentru prezentarea aspectelor definitorii ale spaţiului european şi naţional; Identificarea poziţiei elementelor de geografie fizică şi umană ale Europei, ale României şi ale Uniunii Europene, reprezentate pe hărţi; Explicarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale din mediul înconjurător (geografic), la nivelul continentului şi al ţării noastre; Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice, a datelor statistice pentru interpretarea realităţii geografice a Europei, a Uniunii Europene şi a unor ţări; Analiza geografică a componentelor naturale şi sociale ale unui teritoriu la nivelul continentului şi al ţării noastre; Prezentarea caracteristicilor de geografie fizică şi umană ale unui teritoriu; Prezentarea comparativă a elementelor de geografie fizică şi umană din Europa şi din România; Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului geografic, dintre ştiinţe, tehnologie şi mediul înconjurător la nivelul continentului, al Uniunii Europene şi al României, prin analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi funcţionale sau prin utilizarea datelor statistice şi a reprezentărilor grafice şi cartografice; Prelucrarea informaţiei: transformarea (transferul) informaţiei dintr-un limbaj în altul, de exemplu din informaţii cantitative (date statistice) în reprezentări grafice, din reprezentări grafice în text sau în tabel etc.; Realizarea de corelaţii între informaţiile oferite de diverse surse (texte geografice, tabele, reprezentări grafice şi cartografice, imagini etc.); Rezolvarea de probleme.

Programa pentru Bac 2025, chimie

Când vine vorba despre programa pentru disciplina chimie, vorbim despre două capitole separate. La capitolul "Chimie anorganică şi generală", elevii au de pregătit subiecte care ţin de noţiuni precum Structura atomului; Legături chimice; Starea gazoasă; Soluţii apoase; Reacţii redox şi Aplicaţii ale reacţilor redox; Noţiuni de termochimie; Noţiuni de cinetică chimică; Calcule chimice.

Când vine vorba despre Chimia organică, elevii au de pregătit subiecte care ţin de capitole precum Structura şi compoziţia substanţelor organice; Clasificarea compuşilor organici; Tipuri de reacţii chimice în chimia organică; Alcani; Alchene; Alchine; Arene; Benzine; Alcooli; Acizi carboxilici; Grăsimi şi Agenţi tensioactivi; Aminoacizi şi Proteine; Zaharide; Calcule chimice şi Utilizări ale substanţelor studiate.

Programa pentru Bac 2025, logică

Elevii care dau sau îşi doresc să dea examenul de Bacalaureat 2025 la proba logică au de pregătit elemente care ţin de capitole precum Societate, comunicare şi argumentare; Tipuri de argumentare; Societate, comunicare şi argumentare corectă.

Mai concret, elevii trebuie să fie pregătiţi să "atace" tot ce ţine de termenii argumentării, raţionamentele argumentării, tipuri de argumentare (deductivă şi nedeductivă), evaluarea argumentelor, validitatea argumentelor, erori de argumentare, etc.

Programa pentru Bac 2025, fizică

Elevii care dau sau îşi doresc să dea examenul de Bacalaureat 2025 la proba fizică au de pregătit elemente care ţin de arii tematice precum Mecanică, Termodinamică, Producerea şi utilizarea curentului continuu, Optică şi aşa mai departe.

În funcţie de profilul studiat în liceu, există posibilitatea ca programa să difere. De exemplu, elevii care provin din profilul real şi profilul militar au de abordat, din capitolul Elemente de fizică cuantică, doar ce ţine de Efectul fotoelectric extern.

În schimb, elevii care provin din profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului au de abordat, din capitolul Elemente de fizică cuantică, atât ceea ce ţine de legile efectului fotoelectric extern, cât şi ceea ce ţine de ipoteza lui Planck, Ipoteza lui Einstein, Ecuaţia lui Einstein sau Interpretarea legilor efectului fotoelectric extern.

