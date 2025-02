Proiect: Istoria ar putea fi eliminată pentru elevii de clasele a XI-a şi a XII-a, mate-info. Ar urma să înveţe doar despre Holocaust şi comunism

Istoria este una dintre materiile care va fi tăiată la jumătate, cel puţin pentru elevii de la profilul real, alături de Biologie şi Geografie. Elevii de la uman nu vor mai studia obligatoriu, în clasele a XI-a şi a XII-a, Matematică, Chimie şi Fizică.

În acest context, Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti a fost prima care a criticat public reducerea orelor de Istorie, propusă în noile planuri-cadru. Reprezentanţii facultăţii avertizează asupra unor probleme majore şi consideră că eliminarea istoriei din trunchiul comun al claselor a XI-a şi a XII-a reprezintă o eroare gravă care va limita accesul multor elevi la o înţelegere profundă a istoriei.

O reacţie a venit şi din partea Universităţii de Vest Timişoara care spune că, "eliminarea unor discipline precum Istoria şi Geografia este o măsură contraproductivă, adică va duce la creşterea analfabetismului funcţional şi nu la diminuarea acestui fenomen".

Dascălii ar urma să predea doar Istoria Holocaustului şi Istoria Comunismului. De altfel, tot mai multe facultăţi de Istorie din ţară atrag atenţia că este absolut imposibil ca istoria românilor şi cea universală să fie parcurse în doar doi ani cu o singură oră pe săptămână.

Oficialii vor să le dea acum şansa elevilor să se pregătească intensiv la materiile care îi atarg şi îi ajută în viitoarea profesie. S-a vorbit în dezbaterea publică de la Ministerul Educaţiei şi de temerea dascălilor că vor rămâne fără ore, iar oficialii de la Minister au spus că numărul de norme rămâne constant sau chiar creşte. În plus, reducerea numărului de elevi la clasă are ca efect creşterea numărului de clase, deci creşterea normelor, drept urmare nu ar trebui să existe îngrijorări din acest punct de vedere.

Reacţia ministrului Daniel David

Ministrul Educației a publicat luni pe blogul personal un răspuns la un articol publicat recent de președintele Academiei Române, „în care se vorbește, cu referire la planurile-cadru pentru învățământul liceal puse recent în consultare/dezbatere, despre o nouă ofensivă contra istoriei și geografiei”.

„Inițial am fost surprins, atât de titlu – amândoi știind că atâta timp cât sunt eu ministru, de la acest nivel nu va fi vreo ofensivă contra acestor domenii –, cât și de mesajul public, când de fapt noi doi am început deja să discutăm despre cum ar putea arăta o soluție bună pentru aceste domenii. Asta este ceva ce ne leagă, dincolo de multe viziuni diferite, și anume preocuparea pentru identitatea și cultura națională bine făcute. Apoi am văzut asta ca o oportunitate de clarificare, încurajare și parteneriat, ceea ce fac succint aici.

Așadar, îl întreb pe președintele Academiei Române dacă ne place cum actualul sistem de educație ne tratează copiii și domeniile legate de identitatea/cultura națională. Mie, nu (și știu că nici lui)! Mă uit la testele naționale și internaționale și sunt extrem de îngrijorat când văd procente adesea de peste 40% sub sau la limita funcționalității. Mă uit în jur și văd prea mulți copii care nu vorbesc corect limba română, se plictisesc de clasicii literaturii noastre, au teorii istorice pseudoștiințifice, fac confuzii grosolane în geografia țării, latina devine subiect de ironii etc”, scrie Daniel David.

