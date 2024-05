Vezi și

Echipa AICitizens, formată din elevi ai Colegiului Național "Alexandru Ioan Cuza" din Focșani, a reuşit să pună România pe harta mondială a roboticii. A fost nevoie de ore în şir petrecute în laborator pentru a găsi cea mai bună soluţie. Evident, robotul, pe care l-au denumit Atlas, trebuie să îndeplinească anumite criterii. Trebuia să execute mai multe sarcini, atât în modul autonom, cât și condus de către un driver.

România, pe harta mondială a roboticii

"Cumpărăm şi piese de la siteuri din România şi din State, 40% din robot sunt piese printate 3D. Printăm, căutăm cum să le facem mai dure şi mai uşoare folosind şi diferite materiale", spune Rareş Constantinescu, mecanic. O muncă colosală, cu mii de ore de proiectare care însă, a adus echipei, într-un final succesul.

"Noi am încercat să facem un robot fiabil. Noi am făcut robotul să fie extrem de puternic ca un impact mare să nu-l strice, am avut meciuri când au intrat alţi roboţi în noi, ei continuă jocul şi noi mergeam ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic", povesteşte Petru Stoica, căpitanul echipei.

Totul a început ca o joacă

Totul a început ca o joacă spune profesorul coordonator al echipei. O joacă însă care necesită foarte multă finanţare. Acum echipa de robotică s-a înscris în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

"În primul an veneam cu bani de acasă, puneam fiecare câte 50 de lei pe lună. Am ţinut la standarde, n-am acceăptat standarde joase. Din start le-am zis elevilor: în viaţă trebuie să-ţi setezi standarde înalte, visează să ajnungi la stele şi vei merge pe lună. Succesul nsotru de azi se datorează tuturor celor care au trecut prin echipa aceasta", spune Tiberiu Oprea, profesorul coordonator.

La competiţia din Statele Unite au patricipat patru echipe din România, toate formate din liceeni. Campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României" aduce în prim-plan poveștile și realizările celor mai remarcabili copii și tineri din întreaga țară, care, prin pasiunea, dedicarea și talentul lor, au reușit să se facă remarcați la nivel național și internațional.

