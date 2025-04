Reţeaua de sănătate Regina Maria a fost vândută. Valoarea tranzacţiei nu a fost dezvăluită

Mehiläinen Group, cel mai mare furnizor privat de sănătate din Finlanda, a cumpărat integral reţeaua de sănătate Regina Maria, precum şi compania sârbă MediGroup, ambele deţinute de fondul de investiţii Mid Europa. Companiile precizează că nu vor exista schimbări în ceea ce priveşte managementul actual al companiei. Fady Chreih rămâne CEO-ul de la Regina Maria şi preşedintele Consiliului de Administraţie al MediGroup Serbia. În plus, nu vor exista schimbări în ceea ce priveşte denumirea reţelei de sănătate sau a operaţiunilor curente. Valoarea tranzacţiei nu a fost precizată, relatează news.ro.

"Reţeaua de sănătate Regina Maria, compania lider în calitatea serviciilor medicale din România, împreună cu MediGroup, compania lider de servicii medicale private din Serbia, anunţă tranzacţia anului pe piaţa medicală din Europa Centrală şi de Est, odată cu alăturarea la Mehiläinen Group, cel mai mare furnizor privat de sănătate din Finlanda. Cu o istorie de peste 115 ani în domeniul medical şi o prezenţă în expansiune la nivel internaţional, grupul achiziţionează 100% din acţiunile Regina Maria şi MediGroup de la fondul de investiţii Mid Europa", au transmis companiile.

Mehiläinen Group a cumpărat Regina Maria

Fady Chreih rămâne CEO-ul Reţelei de Sănătate Regina Maria şi preşedintele Consiliului de Administraţie al MediGroup Serbia. "Echipele de management curente ale Regina Maria şi MediGroup vor beneficia de un puternic sprijin din partea grupului, precum şi de expertiza internaţională a acestuia, continuând să consolideze reţelele de sănătate. Nu vor exista schimbări în ceea ce priveşte managementul actual al companiei, Fady Chreih rămâne CEO-ul Reţelei de Sănătate Regina Maria şi preşedintele Consiliului de Administraţie al MediGroup Serbia", au precizat companiile.

De asemenea, nu vor exista schimbări în ceea ce priveşte denumirea reţelei de sănătate sau a operaţiunilor curente. "Regina Maria are un plan extrem de coerent de dezvoltare concret definit până în 2030, care include atât o creştere organică, cât şi dezvoltare prin noi achiziţii, plan reconfirmat şi de Mehiläinen Group. În planul pe următorii 5 ani, Regina MAria are ca obiectiv dublarea businessului pe piaţa locală – cu depăşirea cifrei de 1 miliard de euro doar în România -, alături de extinderea în domenii şi pieţe noi, cu posibilitatea de a se extinde în încă o ţară până în 2030", au mai aratat companiile.

Tranzacţia este supusă aprobării anti-trust şi se aşteaptă a fi concretizată până la finalul acestui an. "Regina Maria este unul dintre furnizorii de servicii private de sănătate care înregistrează cea mai rapidă creştere şi are cel mai înalt nivel de calitate medicală din Europa, beneficiind de managementul unora dintre cei mai buni profesionişti din domeniu. Am urmărit cu atenţie dezvoltarea reţelei de-a lungul anilor şi suntem cu adevărat încântaţi de oportunitatea achiziţiei. MediGroup, compania soră a Regina Maria în Serbia, este, de asemenea, un jucător de top în piaţă şi asigură un nivel excelent de calitate pacienţilor săi. Aştept cu nerăbdare să lucrez alături de Fady şi extraordinara sa echipă de management", a transmis Janne-Olli Järvenpää, CEO la Mehiläinen Group.

Cine este Mehiläinen Group

Mehiläinen Group este compania cu cea mai rapidă dezvoltare din domeniul de sănătate, originară din Finlanda, cu o istorie de 115 ani şi prezentă astăzi în 5 ţări europene. Operaţiunile grupului reunesc, în prezent, peste 890 de clinici şi locaţii medicale şi o reţea de peste 37.000 de profesionişti în sănătate. Grupul deserveşte, anual, peste 2,2 milioane de clienţi şi a raportat o cifră de afaceri de 2,063 miliarde euro în 2024, în creştere cu 11,5% faţă de 2023.

Reprezentanţii Mid Europa spun că, pentru ei, România reprezintă o piaţă relevantă, în care vor să continue să investească alături de antreprenorii români. "Investiţiile noastre în Regina Maria şi Profi au arătat potenţialul fantastic al businessurilor romaneşti, care au dovedit că pot genera impact la nivel nu doar naţional, ci si regional, prin export de know-how şi investiţii permanente în dezvoltarea de infrastructură relevantă sectoarelor pe care le reprezintă", au spus aceştia.

"Suntem onoraţi că cel mai mare furnizor finlandez de sănătate, cu peste un secol de experienţă medicală, recunoaşte potenţialul pieţei medicale din România şi Serbia. Această investiţie denotă încrederea Mehiläinen Group în dezvoltarea economică din regiune, ceea ce reprezintă un semn de stabilitate important în contextul financiar actual. Investiţia Mehiläinen marchează un capitol extrem de important în istoria reţelei noastre şi ne bucurăm să păşim în această nouă etapă, în care ne propunem ca, împreună, să transformăm harta sănătăţii private la nivel european, bazându-ne pe echipe de management puternice şi pe o viziune integrantă. Suntem pe deplin încrezători că, alături de Mehiläinen, vom beneficia de un puternic sprijin pentru a continua consolidarea serviciilor noastre atât în România, cât şi în Serbia. Împreună, ne îndreptăm spre un viitor medical din ce în ce mai performant, mai digitalizat şi mai accesibil, în care siguranţa pacientului şi calitatea actului medical rămân definitorii", a declarat Fady Chreih, CEO, reţeaua de sănătate Regina Maria şi preşedintele consiliului de administraţie MediGroup.

Regina Maria şi MediGroup, venituri de 550 de milioane de euro în 2024

Reţeaua de sănătate Regina Maria are peste 11.000 de angajaţi şi colaboratori şi prezenţă în toate judeţele din România, cu un portofoliu de aproape 1 milion de abonamente şi aproximativ 13.000 de parteneri corporate.

Compania soră a Regina Maria, MediGroup, este unul dintre principalii furnizori de servicii de pe piaţa serviciilor medicale private din Serbia, cu peste 100 de locaţii şi peste 2.500 de angajaţi. Veniturile combinate ale celor doua companii au depăşit 550 de milioane de euro în 2024.

Mehiläinen Group este un furnizor de servicii medicale şi îngrijire socială, oferind servicii complete pe piaţa sa naţională, Finlanda, precum şi în Suedia, Germania, Lituania şi Estonia. Mehiläinen oferă soluţii software digitale de asistenţă medicală prin intermediul filialei sale, BeeHealthy. Cu o istorie de 115 ani, Mehiläinen deserveşte 2,2 milioane de clienţi anual, iar serviciile sale sunt furnizate în 890 de locaţii de peste 37.000 de angajaţi şi medici privaţi.

Reţeaua de sănătate Regina Maria deţine cinci spitale cu acreditări internaţionale, având 22 de acreditări deţinute – o performanţă unică în Europa Centrală şi de Est. MediGroup este liderul de piata in servicii medicale din Serbia. Înfiinţat în 2013, a crescut de la câteva sute de angajaţi la o echipă de peste 2.500 de profesionişti.

Cu o prezenţă naţională şi o reţea ce include 16 centre medicale şi policlinici, un spital general, 3 spitale de specialitate, 4 centre de diagnostic şi peste 75 de laboratoare, MediGroup oferă servicii medicale – de la consultaţii preventive şi teste de diagnostic până la intervenţii chirurgicale avansate.

