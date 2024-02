"Şcoala viitorului", concursul care oferă o şansă la educaţia de calitate. Ce trebuie să facă şcolile participante

Vezi și

Pentru cei 468 de elevi de la Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul din Brăila, accesul la table interactive şi resurse digitale moderne pentru procesul de învăţare rămâne un lux.

Elevă: Eu simt că am pierdut multe informaţii pentru că nu am beneficiat atât cât ar fi trebuie de tehnologia modernă şi probabil la liceul o să se vadă aceste pierderi.

Elevă: La noi calculatoarele se mişcă foarte greu. Nu avem internet. În foarte puţine cazuri avem şi internet şi putem să lucrăm. Lucrăm Power Point. Visam să lucrez mult mai mult mai ales pe robotică.

Gianina Bajenică: Avem inclusiv lectie la istorie in perioada interbelica si perioada celor doua razboaie mondiale unde se pune accent pe tehnica si tehnologie.un copil ar intelege mai bine ce relevanta are tehnica intr o societate daca ar si lucra cu ea. Eu la istorie chiar as avea nevoie. Sunt foarte multe aplicatii gratuite pe care le putem utiliza ca elevii sa inteleaga mai bine lectia prin intermediul unor tablete, table inteligente.

În contrast, Liceul Teoretic Alexandru Vlahuţă din Capitală dispune de aceste tehnologii care au schimbat fundamental metoda de predare şi interactiune dintre profesori si si elevi.

Luminiţa State: Este un avantaj extraordinar pentru noi ca si cadre didactice. Esti la un click distanta de ceea ce vrei sa prezinti copiilor. Copiilor mici, jocurile interactive.scriem, desenam pe tabla inteligenta dar si copiilor mari. Avand jocurile geografice, istorice 26:36

Irene Ionescu, profesor: Dupa cum vedeti acum suntem in pauza. Ori sa ai elevii lucrand practic in continuare la matematica si in timpul pauzelor eu cred ca este o performanta in sine. Ne ajuta foarte mult aceste dispozitive.

Pentru a veni în sprijinul elevilor, Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, oferă şcolilor şansa de a participa la concursul Şcoala viitorului. Participanţii trebuie să îşi prezinte viziunea despre o lecţie modernă şi să completeze formularul de participare pe siteul fundatiadanvoiculescu.ro pana pe data de 15 martie. Câştigătorii vor primi un laborator complet echipat pentru a preda orice materie dar şi un curs de pregătire pentru cadrele didactice în Dusseldorf, Germania.

