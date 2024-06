Ultima zi de înscrieri în concursul "Aristotel". Competiţia îi pregăteşte pe elevi pentru succesul în viață

Rezultatele concursului vor fi anunțate pe 14 iunie. "Eu zic că tot ce am învățat și faptul că am fost atentă la ore este tot ce am nevoie. Și mă și relaxez înainte. Cred că e mai modern având în vedere că este pe tablete. Îmi doresc să iau cât îmi aduce norocul".

Concursul "Aristotel", organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, îi pregătește pe elevi nu doar pentru performanța școlară, ci și pentru succesul în viață, fiind singura competiţie care evaluează și inteligența emoțională a copiilor alături de cea cognitivă.

Gabriela Maalouf, psiholog şi speicalist în educaţie: Concursul Aristotel organziat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, singurul concurs interdisciplinar din România și frumusețea acestui program este că ne-am dorit să fie un porgram care să stimuleze atât dorința de performanță dar și să încurajeze creativitatea, curiozitatea.

Mircea Răzvan Berindei, învăţător: Părinții sunt foarte deschiși, am o comunitate de părinți foarte dezinvoltă și foarte bine structurată. Suntem ca o adevărată comunitate prin toate activitățile părinte copil cât și părinți și binjeinteles elevii în fiecare zi.

Concursul "Aristotel" se desfășoară online, iar înscrierile se fac de către cadrele didactice ori părinți, prin completarea formularului de pe fundatiadanvoiculescu.ro. Fiecare profesor poate înscrie minim 10 elevi în concurs. Înscrierile în competiția națională se încheie azi.

