Porţile Palatului Cotroceni s-au deschis şi aşa vor rămâne tot weekendul.

Turul începe exact aici. Noi suntem la poarta Marinescu, iar un bilet pentru adulţi pentru grădinile Palatului, dar şi pentru Administraţia Prezidenţială costă 70 de lei. Elevii, studenţii şi pensionarii au însă reducere.

1.500 de vizitatori în prima zi a porţilor deschise a Palatului Cotroceni

Articolul continuă după reclamă

Brăţara verde este pentru gradină, în regim de gratuitate, brăţara portocalie este doar pentru Muzeul Naţional Cotroceni albastră este pentru turul Administraţiei prezidenţiale şi Muzeul Cotroceni.

"E o ocazie unică, stăm în Bucureşti, trăim de o viaţă aici şi nu a fost niciodată deschis. Aştept cu nerăbădare să vizitez!", spune un vizitator.

Copiii au fost cei mai încântaţi. Şi Elena Lasconi, candidat la prezidenţiale, a mers în vizită la palat.

"Decizia am îmbratişat-o pentru că a fost ideea mea chiar am venit şi am vorbit cu domnul Bolojan şi l-am rugat să deschidă porţile Cotroceniului şi să facă transparente cheltuielile administratiei", a declarat Elena Lasconi, candidata la prezidenţiale.

"Mulţumim domnului preşedinte pentru aceasta onoare. Peisajul este Rai, nemaipomenit, nici nu iti vine sa crezi ca esti în Bucureşti", spun oamenii.

De pe terasele parcului intrăm in una dintre cele mai impunătoare căldiri din ţară. Turul Muzeului Cotroceni se deschide in sufrageria germană.

"Este un spaţiu foarte frumos, un spaţiu mai sobru pe care l-a comandat arhitectului Regele Carol I. Acesta în care ne aflăm acum e Salonul Florilor, frumos decorat cu flori de măceş şi urmează biblioteca Regelui Ferdinand, Marele Salon de recepţii, sufrageria regală", a declarat Ştefania Dinu, director general-adjunct.

La etajul al doilea găsim apartamentele în stil francez şi dormitorul Reginei Maria în stil englezesc.

Iar din partea istorica se face trecerea către corpul în care funcţionează Administraţia Prezidenţială. Publicul va putea vizita spaţiile reprezentative în care noul preşedinte al României îşi va desfăşura activitatile de protocol. De exemplu, în sala Unirii, şeful statului va ţine ceremonia de învestire a noului Guvern.

"Ne-a plăcut foarte mult, noi am venit exclusiv din Cluj până aici. Atât saloanele în care îşi desfăşoară activităţile cât şi saloanele foştilor preşedinţi, toate sunt superbe în felul lor, au o arhitectura aparte", a declarat un vizitator.

Mănăstirea din curtea domeniului Cotroceni, dărâmată de reprezentanţii regimului comunist, este şi ea deschisă publicului. Ultima data când Palatul Cotroceni a fost deschis publicului a fost în urma cu 17 ani, în mandatul preşedintelui Traian Băsescu.

În weekend, vizitatorii vor putea participa şi la schimbul de gardă.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Până la 50.000 de euro pentru înfiinţarea afacerilor noi, prin Start-Up Nation. Vi se pare suficientă suma? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰