Alertă mondială: internetul a fost scos din priză. S a descoperit o breşă de securitate ce pune în pericol 70% din paginile de intenet din întreaga lume. Peste 50.000 de site-uri din România sunt vulnerabile, iar multe sunt ale unor instituţii publice. Hackerii ar putea fura date confidenţiale sau ar putea prelua controlul asupra unor sisteme. Ca să evite acest scenariu multe platforme s au închis pentru mentenanţă.

Breşa de securitate a fost identificată în PHP, un limbaj de programare folosit de aproximativ 70% dintre site-urile din întreaga lume. Imaginați-vă că un site de internet este asemenea unui bloc. Are o intrare principală, pe unde circulă toată lumea, dar și o ușă în spate. Este închisă, însă nu este încuiată. Ani de zile, nimeni nu a observat această problemă. Acum, vulnerabilitatea a fost descoperită, iar hoții știu pe unde să intre. Odată ajunși în interiorul site-ului, ar putea avea acces la informații confidențiale sau ar putea chiar să preia controlul asupra unor sisteme. Soluția? Administratorii trebuie să instaleze urgent actualizarea de securitate. Practic, să pună lacătul care lipsește.

Specialistii atrag atenţia că Inteligenţa Artificială a devenit arma principală a hackerilor

În România, experţii de la Directoratul de Securitate Cibernetică au trimis alerte către mii de instituţii publice şi companii private. Doar doua exemple. Primăria Sectorului 4 a anunţat că şi-a oprit temporar platformele electronice pentru lucrări de mentenanţă. Şi un mare furnizor de gaze si a inchis preventiv site ul pentru actualizari de securitate. "Suntem în proces de a notifica în jur de 16.000 de entități care au fost identificate ca fiind vulnerabile cu această vulnerabilitate și totodată estimarea ar fi că la nivelul României ar fi în jur de peste 50.000 de domenii care sunt afectate", a declarat Mihai Rotariu, specialist DNSC. "Dacă nu faci upgrade-ul și ești expus în internet, ai tot timpul riscul ca un atacator să intre efectiv pe serverul respectiv și fie să facă acțiuni distructive, respectiv să șteargă fișiere, baze de date și așa mai departe, sau să fure datele de acolo și să le vândă mai departe", a declarat Adrian Furtună, specialist securitate cibernetică.

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Specialistii atrag atenţia că Inteligenţa Artificială a devenit arma principală a hackerilor. "Dacă persoana care vă atacă nu reușește să vă păcălească pe dumneavoastră prin faptul că aveți o conversație cu ea, vă înregistrează vocea și ea poate fi clonată ulterior pentru a targeta o persoană apropiată. O voce de mai mult de 3 secunde este suficientă ca AI-ul să poată să o poată clona", a declarat Alexandru Coşoi, specialist securitate cibernetică. "În momentul în care primim mesaje cu titlul de urgent și de a face o activitate imediată. Întotdeauna trebuie să ne punem întrebarea dacă e urgent pentru noi sau pentru cel care trimite mesajul", a declarat Dragoş Ionică, specialist securitate cibernetică. Ca măsură de precautie in Europa s-au inchis site-uri de primarii si de prefecturi, si chiar pagini web ale unor spitale.