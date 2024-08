A comandat un pește la un restaurant din Vama Veche și a primit doar oasele: "Nu este mult, dar măcar este scump"

Un turist venit în Vama Veche a avut parte de o experiență total neplăcută după ce a comandat un pește la Cherhanaua din localitate. Când a văzut ce i-a fost servit în farfurie, omul a crezut inițial că are de a face cu o glumă proastă. Dar nu, era crunta realitate. În loc de pește, clientul s-a trezit mai mult cu oasele acestuia.

S-a trezit cu oasele în farfurie

Omul a ales să facă haz de necaz, postând peștele cu mesajul „It ain`t much, but at least it`s expensive”, adică „Nu este mult, dar măcar este scump”.

Și potrivit replicaonline, și alți clienți au comentat la postare. „Cel mai rău loc din Vama Veche. Apă de la robinet, mâncare rece și nu poți plăti cu cardul! E ca o „bodegă”, să fiu sincer...”. „Cel mai lent serviciu pe care l-am întâlnit, chiar și când nu sunt mulți clienți. Angajați lipsiți de respect. Doar să fii masochist.” „Destul de dezamăgit de experiență. Varietatea meniului era sărăcăcioasă, porțiile erau foarte mici pentru prețul lor, ospătarii erau cam reci, doar unul zâmbea și era prietenos. Mâncarea a fost reîncălzită, gătită în prea mult ulei. Dezamăgit! Nu recomand.”

