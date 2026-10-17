Poliţiştii din Tecuci au fost în alertă, după ce un bărbat cercetat pentru furt calificat a fugit chiar de sub nasul agenţilor, la ieşirea din Judecătorie.

Bărbatul de 33 de ani care a fugit de sub supravegherea polițiștilor a fost prins pe o stradă din Tecuci și se află din nou în custodia autorităților.

Incidentul a avut loc ieri în timp ce polițiștii se pregăteau să urce inculpatul în autospeciala de transport, după încheierea procedurilor judiciare.

Imediat după ce bărbatul a fugit, polițiștii și jandarmii au pornit în căutarea lui. Au fost organizate filtre în oraș, pentru a împiedica ieșirea acestuia din localitate. În același timp, autoritățile au cerut ajutorul locatarilor și au îndemnat persoanele care aveau informații să sune la 112.

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Acum, bărbatul va fi cercetat penal atât pentru furt calificat, cât și pentru evadare.