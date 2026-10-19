A jucat 1.000 de lei şi a câştigat peste 10 milioane. Schema folosită de câştigătorul de la Joker

A jucat 1.000 de lei şi a câştigat de 10.000 ori mai mult. Un jucător la Loto a dat marea lovitură şi a câştigat marele premiu de la Joker în valoare de 10.004.076,02 lei, peste 1,87 milioane de euro.

Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro și a fost completat cu schema redusă cod 12 în zona A și cu schema redusă cod 45 în zona B, în total 123 de variante la Joker și cu o variantă la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 987,50 de lei.

Al treilea câştig la Joker din 2026

Acesta este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.

Articolul continuă după reclamă

Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câștigat în data de 14.06.2026 și a fost în valoare de 3.565.252,21 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.