A murit antropologul Vasile Ionescu, unul dintre pionierii mișcării romilor din România postcomunistă

Antropologul Vasile Ionescu, unul dintre pionierii mișcării romilor din România, a murit marți, sicriul cu trupul neînsuflețit urmând să fie depus, miercuri după-amiază, la Capela Cimitirului Bellu Ortodox.

"Zilele astea, ne luăm rămas-bun de la Vasile Ionescu. Începând de astăzi, 14 octombrie 2026, ora 15:00, va fi depus la Capela Cimitirului Bellu Ortodox. Vasile și-a dorit să fie înmormântat lângă familia lui în cimitirul din Găgești, județul Vrancea. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 14:00. Dumnezeu să-l odihnească în pace", a transmis sociologul și activistul Gelu Duminică, pe Facebook.

Potrivit acestuia, contribuția lui Vasile Ionescu, unul dintre pionierii mișcării romilor din România post-1989 la afirmarea drepturilor și reprezentării acestora, "va rămâne un reper pentru generațiile viitoare".

Omagii, după moartea lui Vasile Ionescu

Directorul general al Muzeului Național al Țăranului Român, Virgil Ștefan Nițulescu, și-a exprimat, la rândul său, regretul pentru decesul lui Vasile Ionescu.

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"Îmi vine greu să cred că e adevărat ce am aflat...L-am cunoscut pe Vasile Ionescu în aprilie 1990, în Ministerul Culturii. Era greu să îl pui pe Vasile într-o definiție. Nu mai cunoscusem un om ca el, militant pentru drepturile minorității naționale din care făcea parte. Eu nu prea eram conștient de problemele grave pe care le avea minoritatea romă. Știam, de fapt, foarte puține lucruri despre istoria reală a romilor din România și încă nu înțelegeam de ce ar fi fost nevoie de o politică publică specială pentru romi", a scris Nițulescu, pe Facebook.

Nițulescu evocă discuțiile despre "orice" de pe holurile Ministerului Culturii cu omul energic și cult care a fost Vasile Ionescu. "Cu Vasile puteam discuta orice și îmi făcea plăcere să stăm la taclale pe holurile ministerului (eram tineri: aveam suficientă energie să și lucrăm, să și imaginăm construcțiile culturale ale României și să ne și sfătuim despre ce se întâmpla în țară, înainte de Duminica Orbului). Apoi, după mijlocul deceniului, l-am pierdut din vedere. Ne-am întâlnit mai rar în anii următori. El a devenit tot mai singular în opiniile sale și, oarecum, mai radical. Dar și mult mai trist. Nu i-am mai regăsit optimismul și râsul direct. În ultimele dăți, când ne-am întâlnit, mi s-a părut că Vasile era copleșit de un zâmbet tot mai amar. Păcat de toată energia lui, de cultura lui... Dumnezeu să îl odihnească și să îi redea liniștea!", a mai transmis directorul MNȚR.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" îi aduce, de asemenea, un omagiu și transmite sincere condoleanțe familiei și celor apropiați.

Potrivit INSHR, în perioada 2003 - 2004, Vasile Ionescu a fost membru al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, prezidată de Elie Wiesel. A participat astfel la un demers fundamental pentru asumarea oficială a Holocaustului și a responsabilității autorităților române pentru persecuțiile și deportările evreilor și romilor.

Cine a fost Vasile Ionescu

Începând din ianuarie 1990, Vasile Ionescu s-a implicat în lupta pentru drepturile romilor, promovarea identității culturale și recuperarea unei istorii prea mult timp marginalizate.

A inițiat publicația Aven Amentza și a contribuit, prin organizațiile pe care le-a fondat și prin numeroase intervenții publice, la afirmarea unei perspective rome asupra trecutului și prezentului, istoria ocupând un loc central în preocupările sale.

A militat pentru cunoașterea și recunoașterea robiei romilor, pentru păstrarea memoriei deportărilor în Transnistria și pentru includerea Holocaustului romilor în memoria publică a României, mai informează INSHR.