Un accident cumplit a avut loc seara trecută într-o localitate din judeţul Mureş. O altă tragedie, care ne demonstrează, din nou, că o clipă de neatenţie la volan poate fi fatală.

O femeie a murit, iar alta a ajuns la spital, grav rănită, după ce, maşina în care se aflau a fost lovită de un camion. Impactul a fost aşa puternic încât maşina în care cele două se aflau a luat foc.

Şoferii care au fost martori la tragedie au reuşit să stingă incendiul. La faţa locului au intervenit, ulterior, şi echipele de salvare. Şoferul camionului a scăpat cu viaţă şi nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.