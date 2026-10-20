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Video A murit pe loc, după ce maşina în care se afla a fost izbită de un camion şi a luat foc

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Editor Sorin Tanţoş | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.10.2026, 08:33 | Modificat la 20.10.2026, 08:33

Un accident cumplit a avut loc seara trecută într-o localitate din judeţul Mureş. O altă tragedie, care ne demonstrează, din nou, că o clipă de neatenţie la volan poate fi fatală. 

O femeie a murit, iar alta a ajuns la spital, grav rănită, după ce, maşina în care se aflau a fost lovită de un camion. Impactul a fost aşa puternic încât maşina în care cele două se aflau a luat foc.

Şoferii care au fost martori la tragedie au reuşit să stingă incendiul. La faţa locului au intervenit, ulterior, şi echipele de salvare. Şoferul camionului a scăpat cu viaţă şi nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Sorin Tanţoş
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