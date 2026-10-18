Un tânăr de 25 de ani şi-a pierdut viaţa într-un grav accident rutier produs în localitatea Pricaz, Hunedoara. Şoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, pe carosabilul umed, a ieşit de pe şosea şi s-a izbit violent de un stâlp de electricitate. Impactul i-a fost fatal.

Tragedia s-a produs duminică, în jurul orei 7:30, pe un drum judeţean din localitatea Pricaz. Poliţiştii din Orăştie au fost alertaţi prin apel la 112 şi s-au deplasat de urgenţă la faţa locului.

Potrivit primelor date, tânărul de 25 de ani, din comuna Turdaş, se afla la volanul unui autoturism şi circula din direcţia Pricaz spre Orăştie. La un moment dat, într-o curbă, şoferul nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum. Din cauza carosabilului umed, acesta ar fi pierdut controlul direcţiei, a părăsit partea carosabilă şi a intrat cu maşina într-un stâlp de electricitate.

În urma impactului, tânărul şi-a pierdut viaţa. Surse din poliţie susţin că bărbatul avea viteză şi nu a avut timp să încetinească în momentul în care a pierdut controlul maşinii.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanţele în care s-a produs accidentul.

În urma tragediei, poliţiştii le reamintesc şoferilor cât de important este să adapteze viteza la condiţiile de drum, mai ales atunci când carosabilul este umed.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să reducă viteza înainte de a intra în curbe, să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de celelalte vehicule şi să evite manevrele bruşte de frânare sau de schimbare a direcţiei.