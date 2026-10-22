Un bărbat şi-a pierdut viaţa pe un drum din Cluj, după ce a trecut pe culoarea roşie a semaforului şi s-a izbit violent de o altă maşină şi a ajuns într-un parapet.

Accidentul a avut loc seara trecută, în zona localităţii Jucu din judeţul Cluj. Din informaţiile pe care le avem până acum, unul dintre şoferii celor două maşini implicate ar fi trecut pe culoarea roşie a semaforului. Iar de aici şi până la impact nu a mai fost decât un pas.

A plătit cu viaţa

Autoturismul bărbatului în vârstă de 43 de ani s-a izbit de altă maşină, la volanul căreia se afla o femeie de 49 de ani şi a fost proiectat într-un parapet.

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La locul accidentului au ajuns imediat mai multe echipaje de salvatori, care l-au găsit pe şofer blocat între fiarele maşinii. În ciuda manevrelor de resuscitare, nu au putut decât să declare decesul bărbatului. Bineînţeles, în acest moment cercetările continuă pentru a stabili cum s-a produs tragedia.