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Video A urcat în autobuz cu un tomberon plin cu fier şi a spart geamul. Un adolescent a fost rănit de cioburi

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Editor Cristina Niță | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.10.2026, 08:29 | Modificat la 18.10.2026, 08:39

Un incident violent a provocat panică într-un autobuz din Constanţa. Un bărbat care urcase cu un tomberon plin cu deşeuri metalice a spart un geam, iar un adolescent a fost rănit de cioburi şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un adolescent a trecut prin momente de panică, după ce un bărbat aflat în mijlocul de transport a spart un geam, iar băiatul a fost rănit de cioburi şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Totul ar fi început după ce individul a urcat în autobuz cu un tomberon plin cu deşeuri metalice. Incidentul a degenerat, iar şoferul a alertat autorităţile.

Acum, anchetatorii încearcă să stabilească ce a declanşat ieşirea violentă a bărbatului şi cum s-a ajuns la această scenă, în mijlocul călătorilor.

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Cristina Niță
Cristina Niță
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