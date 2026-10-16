A vrut să facă aprovizionarea gratis, direct de la patron. Un angajat, prins la furat de detergenţi în Prahova

O tentativă neobişnuită de furt i-a adus probleme cu legea unui bărbat angajat într-un depozit din Prahova. Acesta găsise o metodă simplă de a scoate marfa din depozit fără să treacă prin poarta principală. Planul i-a fost dat peste cap de un echipaj de jandarmi care patrula prin zonă şi l-a surprins în timp ce încerca să sustragă 100 de recipiente cu şampon şi 80 de litri de detergent lichid.

A vrut să plece acasă cu aproape 200 de produse furate de la patron - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Un angajat al unei societăţi comerciale din judeţul Prahova a fost prins în flagrant delict în timp ce fura şampon şi detergent lichid de la patron, scrie News.ro.

Profitând de faptul că depozitul la care lucra se află într-o zonă rurală retrasă, în locaitatea Albeşti-Paleologu, bărbatul folosea o metodă cât se poate de simplă: alegea produse ambalate în recipiente care nu se sparg, le arunca peste gardul depozitului, apoi mergea să le recupereze.

Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova care patrula în zonă l-a observat pe bărbat, joi. Jandarmii au constatat că acesta aruncase peste gard 100 de recipiente cu şampon si 80 de litri de detergent lichid.

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Aceştia au întocmite actele de sesizare a organelor de urmărire penală, cazul fiind preluat de Poliţie.