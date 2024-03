Accident cumplit în Găeşti , Dâmboviţa. O femeie de 66 de ani a sfârşit sub roţile unui TIR în timp ce încerca să traverseze strada. E drept, trecerea de pietoni era ştearsă, dar semnul de circulaţie era acolo. Şoferul l-a ignorat şi a lovit-o mortal pe femeie. În zadar au încercat martorii să-i atragă atenţia bărbatului. Cel mai probabil, femeia era în unghiul mort al uriaşului vehicul.

Accidentul a avut loc în centrul oraşului Găeşti din Dâmboviţa. Pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum femeia de 66 de ani ajunge sub roţile TIR ului după ce a încercat să traverseze strada. Camionul nu opreşte după impact, ba chiar şoferul pare că accelerează şi o târăşte câţiva metri pe femeie. Martorii chiar spun că au încercat să l avertizeze pe şofer şi au strigat la el, dar degeaba.

Georgeta avea 66 de ani. Fratele femeii nu îşi revine din şoc

Femeia abia ieşise de la serviciu. Era angajata unui magazin de mobilă. Nu a apucat să facă mai mult de doi paşi. În momentul în care a vrut să traverse, a fost lovită de TIR. Totul s-a întâmplat într-una dintre cele mai aglomerate intersecţii din Găeşti. De altfel, multe dintre străzi sunt aşa, spun localnicii. Majoritatea marcajelor pentru trecerile de pietoni s-au şters de mult, iar nicăieri în oraş nu mai există semafoare.

Georgeta avea 66 de ani. Fratele femeii nu îşi revine din şoc. "Era un om bun. Are un copil şi trei nepoţi. E o zonă periculoasă, s-au întâmplat mai multe accidente. A trecut, ală nu o fi văzut-o, nu ştiu", a declarat Marian Cîrstea, fratele victimei. Şi oamenii din zonă se plâng că au avut loc mai multe accidente în această intersecţie. Autorităţile locale spun că marcajele sunt suficient de vizibile. În plus, în intersectie există şi indicatoare pentru trecerea de pietoni.

"Sunt semnalizate, marcajele. Sunt vizibele. Semafoare, nu, am cerut. Este un proiect care trebuie să înceapă", a declarat Ion Untărescu, reprezentant primărie. Şoferul are 62 de ani şi este din Vâlcea. A fost testat de agenţi şi nu era băut sau drogat. La audieri a recunoscut în faţa poliţiştilor că nu a văzut o pe femeie. Are acum dosar penal pentru ucidere din culpă. Una dintre ipoteze ar fi că victima se afla în unghiul mort al TIR-ului. Şoferul unui camion nu poate vedea ce se întâmplă în față pe o distanță de până la 6 metri dar nici în dreapta, exact de unde venea femeia în acest caz.

Nu este prima dată când au loc astfel de tragedii. În 2021, o femeie de 31 de ani a murit sub roţile unei betoniere în Popeşti-Leordeni. Tânăra a traversat la mai puţin de un metru de cabina mastodontului iar şoferul nu a văzut-o. Iar anul trecut, un TIR a trecut peste un bărbat care traversa pe o trecere de pietoni în Buftea.

