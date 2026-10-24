Accident grav în judeţul Argeş. Un container cu deşeuri din plastic s-a desprins de pe platforma cu care era transportat şi a căzut peste o maşină.

Incidentul s-a întâmplat în această dimineaţă, pe DN 73C, la intrarea în municipiul Curtea de Argeş. În autoturism se aflau patru persoane, care au fost rănite. Trei dintre acestea au fost transportate la spital. În urma accidentului, maşina a fost distrusă.

Şoferul şi 3 pasageri, răniţi

Un container cu deşeuri din plastic s-a desprins, sâmbătă, de pe platforma cu care era transportat şi a căzut pe maşină. În interior erau patru persoane care au fost evaluate de echipaje medicale, trei fiind transportate la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

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"În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Piteşti au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, între localitatea Tigveni şi intrarea pe A1. Din verificările preliminare efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Curtea de Argeş, a reieşit că un container, care era transportat cu un ansamblu rutier format dintr-o autoutilitară şi o remorcă, condus de un bărbat, de 56 de ani, din comuna Albota, judeţul Argeş, având direcţia de deplasare dinspre municipiul Râmnicu Vâlcea spre municipiul Curtea de Argeş, ar fi căzut, în împrejurări ce fac obiectul cercetărilor, şi ar fi lovit un autoturism, care circula din sens opus, condus de un bărbat, de 37 de ani, din municipiul Bucureşti", a transmis Poliţia Judeţeană Argeş.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 37 de ani şi alte 3 persoane, de 29, 26 şi 18 ani, pasagere în autoturism, au suferit leziuni, ultimele trei fiind transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultând că nu au consumat alcool. Traficul în zona accidentului a fost reluat în totalitate. "Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, iar verificările sunt continuate, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc", a mai transmis Poliţia.