Şapte persoane au fost transportate la spital, în noaptea de joi spre vineri, după un accident produs pe autostrada A1, în judeţul Arad, în acesta fiind implicate cinci autovehicule.

Accident în lanţ pe A1. Cinci maşini implicate, şapte persoane duse la spital - Shutterstock

Potrivit ISU Arad, accidentul s-a produs, în jurul orei 01:00, pe A1, la kilometrul 530, fiind implicate 5 autovehicule (3 autoturisme şi 2 autoutilitare). Acolo au fost alocate forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului de Pompieri Arad, cu o autospecială de intervenţie, două ambulanţe SMURD şi o autospecială pentru transport personal şi victime multiple.

În accident au fost implicate 12 persoane, dintre care 7 au necesitat îngrijiri medicale

"În accident au fost implicate 12 persoane, dintre care 7 au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale suplimentare, toate cele 7 victime fiind conştiente şi cooperante. Printre victime nu s-au aflat minori", a transmis sursa citată.

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Pompierii au asigurat măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor la locul accidentului.