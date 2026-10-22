Accident în lanţ pe Podul Pipera din Capitală. Trei răniţi, după ce un şofer a lovit două maşini şi un STB

Accident grav pe Podul Pipera din Bucureşti. Un şofer de 39 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens şi a lovit două maşini şi un autobuz STB. În urma impactului, trei persoane au fost transportate la spital, iar traficul în zonă se desfăşoară sub îndrumarea poliţiştilor.

Accident grav cu trei maşini şi un autobuz STB pe Podul Pipera, Bucureşti - Paul Marina via Facebook

Potrivit Biroului de presă al Brigăzii Rutiere, în urma accidentului, trei persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Brigada Rutieră a fost sesizată joi, prin apel la 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Podul Pipera.

Din primele cercetări, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 39 de ani, care se deplasa pe şoseaua Pipera, dinspre bulevardul Nicolae Caramfil către oraşul Voluntari, pe podul Pipera, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a pătruns pe sensul opus de circulaţie, unde a intrat în coliziune cu alte două autoturisme şi un autobuz STB.

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Conducătorii autovehiculelor implicate în accidentul de circulaţie au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind "zero".

În continuare, poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.